ByteDance presenta un nuovo robot che sparecchia

In un laboratorio avanzato della ByteDance si sta aprendo un nuovo capitolo nell’evoluzione della robotica. Una delle ultime creazioni della compagnia è un robot abile, capace di affrontare compiti domestici con una precisione inaspettata. In una recente dimostrazione, è stato mostrato mentre prende con delicatezza una maglietta, la infila con cura in una gruccia e la appende su uno stendino. Si tratta del risultato concreto di anni di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale applicata a macchine fisiche. Il robot si chiama ByteMini, una macchina mobile dotata di due bracci robotici, ma ciò che realmente ne potenzia le capacità è un sistema di controllo intelligente denominato GR-3. Tale sistema costituisce il nucleo cognitivo del robot, rendendolo capace di interpretare comandi complessi, adattarsi a nuovi ambienti e gestire oggetti mai visti in fase di addestramento.

ByteDance presenta un nuovo robot domestico

GR-3 consente, inoltre, al robot di comprendere il linguaggio naturale, reagendo ad istruzioni articolate, senza bisogno di comandi frammentati. In risposta a una singola frase, è in grado di elaborare una serie di azioni coordinate. Riconosce gli oggetti, ne valuta la posizione e li ripone dove necessario. Tale forma di autonomia operativa si basa su una metodologia di addestramento avanzata che include l’analisi congiunta di dati testuali e visivi, il tracciamento di movimenti umani tramite realtà virtuale e la replica dei gesti osservati in altri robot.

Lo sviluppo di ByteMini è frutto del lavoro del team Seed. Una divisione fondata da ByteDance nel 2023 per guidare la ricerca sull’intelligenza artificiale e i modelli linguistici. Anche se Zhang Yiming, co-fondatore della compagnia, non ricopre più ruoli gestionali attivi, continua ad esercitare una certa influenza. Il suo interesse per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale guida ancora le ambizioni tecnologiche di ByteDance. La quale punta ora a costruire una nuova generazione di robot capaci di affrontare compiti pratici nel mondo reale con una competenza quasi umana.