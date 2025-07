Amazon SHOCK con lo sconto di 200 euro sul monitor ASUS OLED da gaming

Promozione più unica che rara su Amazon per l’acquisto di un monitor OLED che non ammette repliche, un prodotto Asus di alta qualità, che finalmente risulta essere maggiormente accessibile da parte del pubblico, grazie alla presenza di una forte riduzione del prezzo finale: circa 200 euro in meno.

Nell’avvicinamento ad un dispositivo di questo tipo, è bene conoscere appieno le sue specifiche tecniche, onde evitare di restare delusi o farsi cogliere impreparati. La prima cosa da sapere è il modello esatto del device: trattasi dell’Asus ROG Strix OLED (variante XG27AQDMG), un pannello da 27 pollici di diagonale che può raggiungere una risoluzione massima in 1440p ed un refresh rate a 240Hz. Il tempo di risposta è estremamente ridotto, ancora inferiore a tanti altri device che possiamo trovare sul mercato: soli 0,03 ms. Non manca comunque tanta tecnologia pensata, in primis per la protezione della vista degli utenti, ma anche per la manutenzione del pannello stesso: OLED care.

Il gaming è di casa con questo monitor, proprio data la presenza di G-Sync, ottimo per sincronizzare refresh rate e frame rate con il gioco, come anche la copertura del 99% del DCI-P3, in questo modo si ha la certezza di poter godere di colori estremamente precisi ed affidabili, che riescono appunto a coprire tutto lo spettro.

Amazon, che offerta shock sul monitor Asus OLED

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per questo tablet vi lascerà davvero a bocca aperta, proprio perché al giorno d’oggi potete pensare di spendere solamente 599 euro per il suo acquisto definitivo, in netto contrasto con il listino iniziale di 799 euro. Ordinatelo il prima possibile al seguente indirizzo.

Se interessati, ricordiamo che può essere acquistato nella sua unica colorazione nera, con dettagli rossi, come tratto distintivo dei modelli di casa ASUS ROG.