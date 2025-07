Notebook HP al minimo storico su Amazon: il prezzo è da URLO

La promozione che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione di tutti gli utenti lascia davvero a bocca aperta, proprio perché riesce a ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto di un notebook HP di ultima generazione.

Il modello che ad oggi può essere acquistato tramite il famoso sito di e-commerce è l’ottimo 15s-fq5014sl, un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, essendo impreziosito dalla presenza di un processore Intel Core i7-1255U (di dodicesima generazione), con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il display è un IPS LCD abbastanza classico, caratterizzato da una diagonale di 15,6 pollici, raggiungendo nel contempo una risoluzione massima in FullHD, luminosità di 250 nits, e trattamento antiriflesso per rimuovere qualsiasi problematica in fase comunque di utilizzo all’aria aperta.

Amazon sconta il notebook HP ad un prezzo irrisorio

Il notebook di HP può essere vostro oggi con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 549,99 euro, spesa davvero molto conveniente ed ottima per ogni situazione, proprio perché si trova esattamente nel mezzo dei device attualmente presenti sul mercato. Se lo volete ordinare, collegatevi qui.

Il prodotto presenta sistema operativo Windows 11, è realizzato in plastica con colorazione argentata, la qualità generale dei materiali utilizzati per la sua realizzazione è comunque molto buona, nonostante il prezzo ridotto. Sopra lo schermo trova posto una telecamera con risoluzione HD a 720p, discreta per riuscire a realizzare buone videoconferenze e selfies, ma senza comunque eccedere particolarmente in termini di dettagli generali. E’ un ottimo notebook da utilizzare quotidianamente, non pensando al gaming o similari, se non comunque con dettagli molto bassi.