WhatsApp: questo messaggio sta seminando il panico

Il social di messaggistica istantanea più utilizzato in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota piattaforma vanta infatti un bacino di account che ha superato da molto tempo i 2 miliardi e continua a crescere senza sosta, tutto ciò ovviamente rappresenta un traguardo tra l’altro, impareggiabile per le aziende concorrenti di cui WhatsApp va molto fiero, allo stesso tempo, però, nasconde anche un lato scuro, decisamente problematico.

Il lato scuro di cui stiamo parlando sono le truffe online, tutto ciò nasce dalla consapevolezza dei truffatori che utilizzare WhatsApp può rappresentare un metodo decisamente più redditizio rispetto agli altri mezzi di comunicazione, il motivo sono proprio le innumerevoli persone che sfruttano l’applicazione di messaggistica, WhatsApp infatti è la chiave di accesso a un numero di prede virtualmente illimitato, ecco perché ormai da diverso tempo i truffatori usano questa applicazione.

Il fenomeno si sta diffondendo sul larga scala e ovviamente ciò include anche l’Italia, la nostra penisola infatti non è esente da questo pericolo e i messaggi fraudolenti non stanno mancando, recentemente uno nuovo è entrato in circolazione, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Super inganno

La truffa che vi raccontiamo oggi non solo sfrutta WhatsApp ma purtroppo usa anche il nome di YouTube, i truffatori con la scusa di offrire a un guadagno facile alla vittima si spacciano per operatori YouTube richiedendo lo svolgimento di piccoli compiti come mettere like ad alcuni video che verranno ripagati con dei bonifici di qualche paio di euro, una volta fatto i bonifici arriveranno veramente e ciò serve a conquistare la fiducia del malcapitato, dopodiché a quest’ultimo si chiederà di effettuare a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendolo restituito moltiplicato svariate volte.

Ovviamente la truffa sta tutta lì dal momento che una volta inviati quei soldi sparirebbero in un lampo, di conseguenza se dovesse essere avvicinati nello stesso modo non eseguite nessuna istruzione.