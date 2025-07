WhatsApp, ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane

WhatsApp ha un ruolo molto importante nella vita quotidiana di molti utenti.

Grazie alle applicazioni per la messaggistica istantanea è possibile comunicare in tempo reale con familiari, amici e colleghi, creare dei gruppi per organizzare degli eventi, informarsi tramite i canali e poter vedere delle persone attraverso le videochiamate.

Tuttavia, tra tutte queste piattaforme molto simili, WhatsApp rimane la più scaricata e utilizzata al mondo.

Infatti, l’app di Meta ha una politica molto particolare, che tende a continui miglioramenti per mantenere l’attenzione degli utenti.

Gli aggiornamenti ciclici di WhatsApp spaziano dalle funzioni che riguardano la privacy alla sicurezza, all’integrazioni che ne migliorano l’interfaccia, Vera e proprie funzioni molto utili.

WhatsApp: tutti gli aggiornamenti in arrivo sull’applicazione più famosa

Lo scopo di continui aggiornamenti è sempre quello di introdurre nuove funzioni che potranno migliorare l’esperienza degli utenti, che così facendo passeranno molto più tempo sulla piattaforma.

Uno degli aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane saranno i promemoria. WhatsApp ha infatti deciso di introdurre un’opzione molto pratica. Cliccando sul messaggio desiderato si potrà infatti accedere all’opzione ‘Ricordamelo’, A quel punto si dovrà scegliere fra tre intervalli di tempo, ovvero dopo due ore, dopo otto ore, oppure dopo 24 ore. In questo modo il messaggio selezionato verrà segnalato con una campanella, e allora stabilita WhatsApp invierà una notifica per ricordarvi di prestare attenzione a quel messaggio.

Un’altra funzione che verrà introdotta è quella di utilizzare gli username al posto dei numeri di telefono.

Come accade già su Telegram, anche WhatsApp permetterà di comunicare con gli utenti tramite degli username di massimo 30 caratteri. In questo modo verrà garantita una maggior privacy e sicurezza, senza dover per forza fornire il proprio numero di telefono agli utenti con cui si comunica.

Inoltre potrebbe anche arrivare il multi account per iOS, che permetterà agli utenti di avere due account con due numeri diversi sul proprio smartphone.