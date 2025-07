Arrivano i Promemoria su WhatsApp: la nuova funzione per salvare messaggi da rileggere

WhatsApp sta frequentemente nuove funzioni per cercare di migliorare l’esperienza dell’utente sulla piattaforma.

I punti forti di WhatsApp e perciò i motivi per cui questa applicazione di messaggistica istantanea sia così popolare e utilizzata da milioni di utenti sono diversi.

Principalmente sicuramente c’è la voglia degli sviluppatori di aggiornare ciclicamente l’app, integrandone funzioni sempre più utili e al passo con le nuove tecnologie.come ad esempio è stato fatto recentemente con l’introduzione su WhatsApp dell’intelligenza artificiale di Meta.

Un altro motivo è da ricercare nell’attenzione che gli sviluppatori mettono nella privacy e nella sicurezza degli utenti. Di fatto WhatsApp è un’applicazione che tutela la privacy di ciascuno.

L’ultima funzione in fase di test su WhatsApp è quella che riguarda i promemoria.

WhatsApp in arrivo gli utilissimi promemoria

La funzione è attualmente disponibile soltanto sulla versione beta di Android, ma nei prossimi mesi potrebbe essere disponibile per tutti.

Si chiama promemoria ed è pensata proprio per aiutare la memoria degli utenti. Infatti grazie a questa funzione sarà possibile ricevere un Remind su alcuni messaggi a cui l’utente vuole prestare particolare attenzione.

Nel testo, infatti, cliccando sul messaggio desiderato appare una nuova opzione da poter scegliere. L’opzione si chiama ricordamelo e si potranno scegliere tre intervalli di tempo, 2 ore, 8 ore o 24 ore, orari in cui WhatsApp dovrà ricordarvi appunto di quel messaggio.

Accanto al messaggio prescelto, apparirà una piccola campanella e all’orario stabilito, verrà inviata a ciascun utente una notifica specifica che andrà a ricordare il testo del messaggio selezionato.

Si tratta di un’opzione abbastanza utile per gli utenti che in quel momento non hanno il tempo di prestare attenzione a un particolare messaggio, ma che non voglio no assolutamente dimenticarlo.

In questo modo, gli verrà ricordato in modo abbastanza semplice direttamente dall’applicazione.

C’è inoltre da specificare che anche per quanto riguarda la funzione promemoria, la privacy degli utenti sarà messa al primo posto e nessun messaggio verrà salvato sui server.