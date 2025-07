Fastweb: 3 offerte di fine luglio fino a 300GB, il 5G è gratis

Fastweb presenta tre nuove promozioni mobili pensate per chi cerca tanti giga, minuti illimitati e un servizio attivabile in modo semplice e veloce. I nomi delle offerte sono Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi. Tutte includono 100 SMS al mese, nessun vincolo, attivazione chiara e possono essere gestite completamente online.

Fastweb Mobile: 150 giga a 8,95€ al mese

Ci vuole un’offerta economica che abbia comunque un gran numero di contenuti all’interno deve certamente optare per la famosissima Fastweb Mobile. Questa mensilmente include un prezzo di 8,95 € bloccato per sempre che garantisce a sua volta minuti senza limiti e 100 messaggi verso tutti. Per quanto riguarda invece la quantità di dati con cui navigare ogni mese, ci sono 150 giga in 5G.

Mobile Full: 200 giga in 5G a 10,95€

Con Mobile Full, Fastweb aggiunge il supporto completo al 5G, mantenendo la stessa semplicità d’uso. L’offerta include 200 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 10,95€ al mese. È un’opzione pensata per chi vuole prestazioni elevate senza complicazioni, sfruttando una delle reti mobili più veloci in Italia, secondo rilevazioni indipendenti. Bisogna infatti ricordare che secondo Ookla, Fastweb è il provider più veloce d’Italia.

Mobile Maxi: 300 giga, protezione digitale e copertura pet

Al vertice della gamma troviamo Mobile Maxi, che include 300 giga, minuti illimitati e 100 SMS, con in più i servizi Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, entrambi inclusi nel prezzo. Il costo è di 12,95€ al mese e rappresenta la proposta più completa, sia per connettività che per servizi aggiuntivi.

Attivazione semplice, eSIM gratuita e zero vincoli

Tutte e tre le offerte si possono attivare online o richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile anche la eSIM gratuita, mentre la SIM fisica viene spedita gratis. L’attivazione può avvenire tramite SPID, CIE oppure video riconoscimento, e il costo di attivazione è di 10€ una tantum. Le tariffe sono trasparenti, senza costi nascosti né obblighi contrattuali.