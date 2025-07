BMW sta testando tecnologie pioneristiche sui prototipi della nuova iX3

BMW sta ultimando lo sviluppo della nuova iX3 che andrà ad ampliare la gamma di vetture elettriche della casa bavarese. I prototipi della prossima generazione stanno girando a Miramas, nel sud della Francia, per testare sul campo tutte le novità tecniche e software che verranno introdotte dal brand.

La strategia di BMW prevede di provare lo Sports Activity Vehicle (SAV) in molteplici condizioni di utilizzo per arrivare preparati all’anteprima mondiale prevista in occasione dell’IAA Mobility 2025 di Monaco a settembre.

Come dichiarato da Mike Reichelt, Head of Neue Klasse BMW, i punti cruciali su cui l’azienda di è concentrata sono: “Maggiore autonomia, ricarica più veloce, un concetto completamente nuovo di display e comandi, e l’intelligenza di quattro supercomputer sono le caratteristiche distintive della Neue Klasse. Con la futura BMW iX3 – il primo modello di questa nuova generazione – introduciamo aggiornamenti tecnologici fondamentali con l’obiettivo chiaro di portare il piacere di guida tipico BMW a un livello completamente nuovo.

BMW ha messo a punto una serie di soluzioni che verranno introdotte per la prima volta sulla nuova iX3 e poi su tutte le vetture in gamma

Il dirigente BMW ha anche confermato che la nuova iX3 rappresenterà una base di partenza per tutti i futuri modelli del brand. Indipendentemente dal tipo di propulsione, le novità introdotte sul SAV verranno utilizzate per ampliare la dotazione tecnica e meccanica delle vetture di prossima generazione.

Tra queste novità spicca il BMW Panoramic iDrive che introduce un nuovo concetto di centralità del conducente attraverso una disposizione ottimale di comandi e display. I nuovi display ad alta leggibilità si integreranno con il sistema Head-up 3D e il volante multifunzione per garantire il massimo controllo senza distrazioni.

Non manca l’arrivo della sesta generazione della catena cinematica elettrica che consente di raggiungere autonomie maggiori con ricariche sempre più veloci. La tecnologia BMW eDrive (Gen6) sarà basata su celle progettate appositamente per migliorare la densità energetica e il pacco batteria costituisce un vero e proprio elemento strutturale. Basti pensare che la BMW iX3 50 xDrive può raggiunge fino a 800 km di autonomia nel ciclo WLTP e con una ricarica di 10 minuti ottenere oltre 350 km di percorrenza.

La sofisticata elettronica di bordo sarà gestita dal supercomputer Heart of Joy e dal software BMW Dynamic Performance Control per elaborare dati 10 volte più velocemente rispetto alle precedenti versioni. Questo si tradurrà in una migliore gestione elettronica e meccanica della vettura e ottimizzazioni in marcia sempre precise e accurate anche grazie all’assistenza fornita dagli ADAS sempre più evoluti.