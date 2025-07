WhatsApp: se vi arriva questo messaggio occhio al conto corrente

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza dubbio WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde vanta un bacino di utenti davvero senza precedenti che le ha permesso di diventare l’applicazione più famosa del mondo nel corso di pochi anni, ovviamente si tratta di uno stendardo di fregio per la piattaforma che rappresenta un passo a dir poco ineguagliabile nella storia delle applicazioni per smartphone, tutto ciò purtroppo però ce l’ha anche un lato oscuro decisamente problematico, vista l’enorme Mola di utenza, WhatsApp è diventato centro di interesse anche dei truffatori online, questi ultimi hanno capito infatti che sfruttare il noto social di messaggistica istantanea e la chiave per colpire molte più persone.

Nel dettaglio le truffe online sono approdate su WhatsApp e ora sfruttano la piattaforma per ingannare molti più utenti, l’obiettivo rimane sempre lo stesso dal momento che si punta ad ottenere le credenziali di accesso per i conti bancari in modo da penetrare nei risparmi delle vittime per poi derubarle e il fenomeno è esploso nel web e ovviamente sta colpendo anche l’Italia, scopriamo in che modo.

Truffa pericolosa sfrutta il nome di YouTube

La truffa di cui parliamo oggi sfrutta anche il buon nome di YouTube per ingannare la vittima, i truffatori infatti si presentano sotto false spoglie proponendo alla vittima guadagni facili e veloci semplicemente seguendo alcuni compiti molto banali, nel dettaglio parliamo di mettere like ad alcuni video oppure commentarne altri, una volta fatto i truffatori inviano veri bonifici alle loro vittime con l’obiettivo di conquistare la loro fiducia, una volta fatto propongono la vittima di effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirlo moltiplicato svariate volte, ovviamente la truffa sta proprio qui dal momento che quel bonifico sparirebbe nel nulla insieme ai truffatori in men che non si dica.