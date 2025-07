Vodafone Silver per gli utenti: si parte da 7€ al mese fino a 200GB

Vodafone rilancia nel campo delle offerte dedicate alla portabilità con due soluzioni pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Si tratta di Silver 100 e Silver 150, due promozioni che puntano su minuti illimitati, tanti giga in 4G e condizioni chiare, con un incentivo aggiuntivo per chi sceglie di attivare l’addebito automatico.

Silver 100: 100 giga base, 150 con SmartPay

L’offerta Silver 100 include minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G, al prezzo mensile di 7,99€. Il primo mese costa solo 5€, e si tratta di una tariffa riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità da Iliad o da MVNO.

Bisogna poi ricordare che esiste anche un’altra soluzione molto utile per chi sceglie queste offerte, ovvero l’attivazione gratuita del servizio SmartPay. È proprio in questo modo che gli utenti potranno ricaricarsi automaticamente senza farlo tramite il tabaccaio o di persona, ottenendo peraltro anche 50 giga in più tutti i mesi. Questo porterà l’offerta ad arrivare ad un totale di 150 giga.

Silver 150: Vodafone batte la concorrenza con questa offerta che si spinge fino a 200 giga

Per chi non la conoscesse, esiste anche un’altra offerta molto interessante in casa Vodafone che prende il nome di Silver 150. Questa garantisce lo stesso schema ma con una soglia dati più generosa. Si hanno 150 giga in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 9,99€ al mese. Anche qui, il primo rinnovo è scontato a 5€, e l’attivazione è legata alla portabilità da Iliad o gestori virtuali.

Attivando SmartPay, anche Silver 150 riceve 50 giga aggiuntivi, portando il totale a 200 giga mensili, sempre con la sicurezza della rete Vodafone e senza costi nascosti.

Chiaramente tutti gli utenti che sceglieranno queste offerte potranno beccarsi soluzioni che costano poco e con la massima qualità. Vodafone è infatti uno dei gestori più amati proprio per la sua grande qualità in termini di rete in tutto il mondo.