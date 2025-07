Vodafone: SIM 5G illimitata a 9,99€ per clienti rete fissa!

Hai già la rete fissa Vodafone? Allora forse è il momento giusto per completare il cerchio e attivare anche una SIM mobile. Perché? Perché c’è un’offerta che, detta tra noi, ha tutto quello che serve per stare tranquilli, senza pensieri.

Offerta Vodafone: SIM 5G illimitata da 9,99€ al mese per clienti rete fissa

Con 9,99€ al mese, ti porti a casa una SIM pronta a navigare in 5G con Giga illimitati — a patto che sia associata alla tua rete fissa Vodafone. Altrimenti ci sono comunque 10 Giga inclusi, sempre in 5G. Nessun trucco: l’attivazione costa solo 4,99€ e la SIM arriva a casa senza spese di spedizione.

Appena la attivi, se hai già la rete fissa, i Giga illimitati si attivano da soli entro 48 ore. E sì, sono davvero illimitati, ma Vodafone ti chiede un uso responsabile — insomma, non trasformarti in un hotspot per tutto il vicinato.

Il bello è che minuti e SMS sono illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. Quindi puoi chiamare e scrivere quanto vuoi, senza tenere d’occhio il contatore. Anche qui, sempre con un utilizzo corretto e lecito — quindi se inizi a usare il telefono come centralino di un call center, magari no.

Hai in programma un viaggio in Europa? Dei tuoi Giga, 12,6 sono utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea, senza sorprese in bolletta.

E sai qual è la parte migliore? Il prezzo è bloccato per 24 mesi. Nessun aumento improvviso, nessuna rimodulazione, almeno per due anni interi — basta che scegli un metodo di pagamento automatico (carta o PayPal).

In più, se fai tutto online, la SIM è gratis. E se attivi l’addebito automatico, ti dimentichi delle ricariche manuali: il credito si aggiorna da solo appena scende sotto i 5€, così non resti mai senza connessione proprio quando serve.

Insomma, una di quelle offerte che ti fanno dire: “Perché non l’ho fatto prima?”