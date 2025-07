Unieuro: gaming sfrenato a prezzi SORPRENDENTI

Unieuro vi accende la passione per il gaming con una promozione imperdibile attiva fino al 3 agosto. Le occasioni sono perfette per rinnovare la vostra postazione o costruirne una da zero con dispositivi di altissimo livello. Non si tratta solo di sconti, ma di un’iniezione di potenza, precisione e design pensata per i gamer che pretendono il massimo. Vi attende un viaggio tra hardware da urlo, schermi che incantano, periferiche che rispondono al millisecondo e computer che si trasformano in macchine da battaglia.

Offerte Unieuro: hardware potente e accessori top

Il gaming top comincia con il MSI Katana 15 HX B14WGK-033IT, proposto da Unieuro a 1599 euro, ideale per chi cerca un portatile con prestazioni devastanti. Chi desidera invece restare sotto i mille euro, può contare sull’Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1AQ Notebook Gaming 39,6 cm a 849,90 euro, bilanciato e aggressivo. Subito dietro, a 899,90 euro, l’ASUS TUF Gaming A15 regala potenza e robustezza con uno stile deciso.

Impossibile ignorare il desktop Acer NITRO 50 N50-656 PC Gaming che a 999 euro porta potenza e affidabilità in uno chassis compatto. Anche il Lenovo LOQ Desktop 17L fa la sua parte con un prezzo di 1199 euro e componenti da urlo. Sul fronte notebook avanzati, c’è l’Acer Nitro V 15 ANV15-51-98RX a 1099 euro, soluzione ottimale per il gaming più fluido. La visione di gioco diventa perfetta grazie al Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 – G55C da 32” QHD Curvo, in promozione a 239,90 euro, oppure con il futuristico Samsung Odyssey OLED G6 – G61SD da 27”, disponibile a 549,90 euro. Il comfort non è da meno con la IOPLEE 564BTR Tastiera meccanica Gaming USB Bianca a 39,99 euro, e il sempre reattivo IOPLEE IOPEXTMOUSE354G Mouse Gaming a 9,99 euro. Unieuro ha davvero pensato a tutto per portarvi al livello successivo e senza consumare “vite”!