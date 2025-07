Per la prima volta, è possibile vedere singoli atomi utilizzando la luce. A riuscirci è stato un gruppo di ricercatori internazionali grazie a una nuova tecnica di imaging ottico chiamata ULA-SNOM. Questo sistema innovativo ha superato la barriera della diffrazione ottica, permettendo di osservare dettagli fino a un nanometro, la scala di grandezza di un atomo. Finora, era considerato impossibile per la luce “mettere a fuoco” oggetti così piccoli. Ma la svolta è arrivata con un approccio completamente nuovo: combinare una punta in argento finemente lavorata con oscillazioni controllate e ambienti estremi.

La cavità plasmonica creata dal microscopio

All’interno di una camera a ultra-alto vuoto, raffreddata a -265 gradi Celsius, la punta viene fatta vibrare con un’ampiezza piccolissima, compresa tra 0,5 e 1 nanometro. Questa oscillazione è sufficiente per raccogliere segnali ottici senza compromettere la nitidezza dell’immagine. Un laser rosso, con una lunghezza d’onda di 633 nanometri, viene proiettato sulla punta, creando una cavità plasmonica. Un minuscolo spazio dove la luce rimane intrappolata e concentrata. Grazie a questa configurazione, i ricercatori sono riusciti a ottenere immagini ottiche con una risoluzione comparabile a quella dei microscopi a effetto tunnel.

Non è solo un traguardo tecnico. L’ULA-SNOM potrebbe trasformare completamente la nostra capacità di studiare la materia. Il team ha testato la nuova tecnologia osservando isole di silicio monatomiche su una superficie d’argento. I risultati hanno mostrato con chiarezza i bordi tra i due materiali, ma soprattutto le differenze nel modo in cui ciascuno rifletteva la luce. Questa tecnica non si limita a generare immagini ottiche: misura anche forze meccaniche e proprietà elettriche, integrando funzionalità tipiche di strumenti diversi, come i microscopi STM e AFM.

Il potenziale è enorme. ULA-SNOM potrebbe accelerare lo sviluppo di nuovi materiali fotonici, migliorare l’efficienza di dispositivi elettronici su scala nanometrica e rivoluzionare le tecnologie solari. Tuttavia, il sistema è ancora confinato a laboratori altamente attrezzati. Il prossimo obiettivo sarà rendere questa tecnologia più accessibile e stabile in condizioni ambientali meno estreme. Ma la direzione è chiara: la luce, finalmente, può esplorare l’infinitamente piccolo.