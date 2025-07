IKEA porta la smart home a tutti

IKEA si prepara a rivoluzionare il concetto di casa intelligente con una strategia orientata all’inclusività e alla semplicità. L’azienda svedese ha annunciato il lancio di oltre venti nuovi dispositivi smart, disponibili da gennaio 2026, progettati per funzionare con Matter, lo standard universale per la domotica. Questa scelta segna un cambio di rotta importante: non più sistemi chiusi e difficili da integrare, ma una tecnologia pensata per adattarsi alle persone e ai loro bisogni reali.

Il cuore del nuovo ecosistema sarà l’hub DIRIGERA, che si evolve per diventare un vero “Matter Controller” e “Bridge”. Questo significa che potrà gestire prodotti smart di altri marchi e allo stesso tempo rendere compatibili con Matter anche i dispositivi IKEA già presenti nelle abitazioni. Il risultato è una piattaforma flessibile, dove luci, sensori, prese e assistenti vocali di marchi diversi potranno comunicare senza barriere. IKEA punta così a democratizzare l’automazione domestica, rendendola comprensibile, economica e utile per tutti.

Tecnologia e design di Ikea si incontrano nel suono

Ma l’innovazione di IKEA non si limita alla sola funzionalità. L’azienda investe anche nel campo dell’audio domestico, con una visione in cui il design e la personalità degli oggetti contano tanto quanto le prestazioni. Due nuovi altoparlanti, NATTBAD e BLOMPRAKT, incarnano perfettamente questa filosofia. Il primo arriverà a luglio, con un’estetica retrò e colori vivaci; il secondo debutterà a ottobre ed è una lampada da tavolo con speaker integrato e luce regolabile. Entrambi i prodotti si distinguono per facilità d’uso, configurazione intuitiva e compatibilità con Spotify Tap.

Con il supporto della designer Tekla Severin, IKEA esplora anche come la tecnologia possa diventare parte integrante dello stile domestico. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni dispositivo smart in un elemento d’arredo, senza rinunciare alla funzionalità. La smart home, nelle intenzioni del colosso svedese, non deve essere un territorio riservato agli esperti, ma un’esperienza quotidiana, bella e accessibile a tutti.