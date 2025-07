Volvo XC90 si prepara a tornare, addio pensionamento

Per chi non lo sapesse la nota Volvo XC 90 avrebbe dovuto abbandonare il mercato globale proprio in questi anni, la vettura infatti circola all’interno del mercato da oltre 10 anni dal momento che venne lanciata nel lontano 2014, Volvo aveva deciso di mandarla in pensione poiché ovviamente la piattaforma su cui si basa nonostante i due grossi aggiornamenti ricevuti ormai è arrivata al limite tecnologico proprio e dunque si pensava di passare ad una variante completamente elettrica che prende corpo nella EX 90, a quanto pare così non sarà.

Niente pensione e anzi riconferma

A quanto pare, però per gli amanti di questa tipologia di vettura non è tutto perduto, sembra infatti che Volvo abbia deciso di rinnovare la linea adattandolo ovviamente alle tecnologie più moderne, a dirlo è stato proprio il numero uno di Volvo, Håkan Samuelsson, il quale ha annunciato per l’appunto che nonostante il piano di elettrificare tutte le proprie vetture entro il 2030 rimanga valido, Volvo se la prenderà decisamente con maggiore calma, di conseguenza la XC 90 verrà riconfermata con una piattaforma del tutto nuova e adatta alle esigenze più moderne, nello specifico è molto probabile che assisteremo all’esordio di un modello con una piattaforma dotata di batteria da 44 kWh che consentirà un’autonomia di oltre 100 km in modalità completamente elettrica che ovviamente aumentano all’attivazione del motore ibrido.

Non rimane dunque che attendere per capire quando sapremo qualcosa in più in merito alla nuova versione aggiornata del tanto atteso SUV, le domande principali ovviamente sono quelle legate alla piattaforma dal momento che sicuramente servirà allestire qualcosa di nuovo che permetta alla vettura di tenere testa ai modelli più recenti, ovviamente sapremo qualcosa in più nel corso dei prossimi mesi quando magari Volvo deciderà di rilasciare delle informazioni aggiuntive, è altamente probabile che assisteremo all’arrivo di una piattaforma full electric riadattata in chiave ibrida, una sfida ingegneristica non da poco ma che potrebbe portare a risultati decisamente fruttuosi.