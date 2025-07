Very Mobile: super offerta ad un prezzo ottimo per avere il 5G

Al giorno d’oggi, ogni utente utilizza costantemente la propria promozione attiva sul proprio numero di cellulare, la sua offerta ovviamente è indispensabile dal momento che tramite quest’ultima l’utente riesce a restare connesso con la propria vita digitale ogni giorno, usufruire di minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati per navigare senza nessun tipo di preoccupazione è indispensabile per godere l’inesperienza d’uso davvero fluida e priva di preoccupazioni.

Di conseguenza la scelta dell’utente deve essere rivolta verso un’offerta che garantisce tutto il necessario per navigare senza problemi, i giga devono infatti abbondare in maniera importante più che tutto il resto, anche perché nella stragrande maggioranza di casi i minuti illimitati sono diventati ormai uno standard.

In questo contesto, un provider che sicuramente può rappresentare una scelta interessante è Very mobile, l’operatore vestito di verde infatti mette sempre a disposizione offerte dal costo davvero competitivo e con il giusto quantitativo di giga per una navigazione senza preoccupazioni durante tutto l’arco del mese, scopriamo la recente offerta pubblicata sul suo sito ufficiale che sicuramente potrebbe interessare a molti di voi.

Super promo e super prezzo

L’offerta di cui mi parli oggi garantisce la bellezza di 150 GB di traffico dati in connessione 5G attiva di default con minuti limitati ed esso si limitati entrambi verso tutti, l’offerta avrà un costo di 4,99 € al mese con addirittura il primo mese completamente gratuito e offerto dagli operatore, come se non bastasse la promozione in questione consente anche di effettuare la portabilità dagli altri maggiori operatori virtuali presenti qui in Italia, di conseguenza se siete interessati potete anche mantenere il nostro numero senza nessun tipo di problema, un elemento che concorre a rendere l’offerta a una tra le più interessanti nel panorama telefonico italiano.

Per effettuare l’attivazione tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per poi seguire tutti gli step presenti all’interno della pagina dedicata all’offerta.