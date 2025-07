Unieuro: Il tuo beauty-tech tra PREZZI DA SOGNO e styling

Ti guardi allo specchio e pensi che qualcosa potrebbe brillare un po’ di più? Vorresti domare quei capelli ribelli o dire addio ai peli superflui con un semplice gesto? E se ti dicessimo che il tuo nuovo rituale di bellezza può iniziare con un clic da Unieuro? Sì, perché la bellezza non è solo vanità, è anche leggerezza, è sentirsi meglio mentre si sorride, mentre si accarezzano i capelli appena lisciati o si sente quella sensazione di freschezza dopo una perfetta pulizia del viso. Perché non concederti il meglio? Unieuro ti regala l’occasione per farlo. Con dispositivi all’avanguardia e prezzi intelligenti, preparati a un beauty look impeccabile, a casa tua, ogni volta che vuoi.

Unieuro: cura personale completa con strumenti in promo eccezionali

Per chi cerca una rimozione dei peli duratura e senza sforzi, il Philips Lumea Advanced 7000 series, con tecnologia IPL, è tra i più avanzati: su Unieuro è disponibile a € 195,00. In alternativa, il Braun Silk-épil 9 9-061 unisce precisione e affidabilità, perfetto anche per i dettagli più difficili. Il prezzo? Solo € 139,99, una proposta davvero interessante. Preferibile qualcosa di più silenzioso ma efficace? Il Philips Epilator 8000 series BRE710/00, acquistabile a € 69,00 da Unieuro, è discreto e funzionale, ottimo per una routine rapida.

Il controllo dello styling passa dai capelli: la Remington S5525 Piastra regala una lisciatura precisa e brillante a € 24,99, mentre il Bellissima K9 2500 Asciuga Capelli, potente ma bilanciato, è disponibile a € 33,90, sempre da Unieuro. Per la cura di barba e capelli, il Philips Multigroom Series 7000 è un’opzione versatile e affidabile. Costa solo € 59,99 e consente un look sempre curato senza complicazioni. E l’igiene orale? L’Oral-B Idropulsore Health Center Avanzato, con doppio beccuccio Oxyjet, offre una pulizia profonda, disponibile sia online sia nei negozi Unieuro a € 69,99. Completare la routine con il Philips Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero, con custodia da viaggio, significa un sorriso più pulito e curato: prezzo € 59,99 su Unieuro.