Expert: stirare in ESTATE non è più una tortura con queste OFFERTE BOMBA

Il caldo si fa sentire, la camicia si incolla e il ferro da stiro sembra guardarti minaccioso dall’angolo. Ma davvero devi affrontare l’ennesima montagna di panni con quel ferro vecchio che fa più fumo che vapore? È il momento di cambiare marcia e sai chi ha pensato a te? Expert con lo Speciale Stiro. Basta sfogliare il volantino valido dal 17 al 30 luglio e lasciarsi guidare tra promo eccezionali. Vuoi dire addio alle pieghe? Vuoi una piastra che scivola e vince ogni tessuto? Vuoi stirare senza voler scappare dalla finestra? Expert, con la sua selezione d’élite, ha tutto ciò che ti serve per rendere la stiratura veloce e precisa.

Expert: offerte bollenti per stirare con stile

Partiamo con il ROWENTA Eco Steam Pro, un ferro con caldaia da 2800W in grado di domare anche il lino più ribelle a 299 euro. Meno potente, ma perfetto per chi cerca risparmio ed efficienza, il BRAUN Texstyle3 si3030pu è da Expert a 34,90 euro. Se preferisci stirare in verticale, ti farà gola il PHILIPS Serie 5000, una stiratrice portatile da 1400W con piastra in metallo, guanto e serbatoio extra solo da Expert a 49,90 euro.

Il vero equilibrio tra qualità e prezzo arriva con POLTI Vaporella Express VE30.30, a 119,90 euro. Stesso prezzo, ma pressione diversa, per l’IMETEC Sistema stirante SmartVapor, che arriva fino a 6 bar e ti permette una stiratura intensa e continua. Per chi cerca potenza pura, da Expert ecco PHILIPS Serie 7000, un ferro da stiro con caldaia a 8 bar, proposto a 219 euro. Nessuna piega resiste a questo mostro di efficienza. Se ti affascina il design professionale, il LELIT Linea31 a 271 euro è quasi una macchina da sartoria. Da non sottovalutare anche POLTI La Vaporella XM84C, compatta ma prestante, a 229 euro. Per finire c’è per te da Expert la ROWENTA DW6341D1 Eco Intelligence, 2500W di vapore concentrato, in vendita a 69,90 euro. Tutti questi device aspettano solo da Expert, dove la stiratura diventa un’arte!