Truffa tramite e-mail: basta un messaggio per svuotare il conto corrente

Secondo le ultime informazioni che sono trapelate sul web, l’incedere di una truffa in particolare sta preoccupando gli utenti italiani. Un nuovo messaggio avrebbe infatti preso come bersaglio diverse persone, soprattutto quelle più inesperte e alle prime armi.

La volontà principale è quella di coglierle di sorpresa, facendogli credere qualcosa di surreale. È proprio in questo modo che agiscono i tentativi di truffa chiamati phishing, ormai diffusi in ogni parte del mondo. In basso ci sono tutte le informazioni in merito alla questione che a quanto pare sta diventando sempre più complicata soprattutto per chi non è esperto e pratico. Bisogna quindi alzare la soglia dell’attenzione per evitare di cascare in una rete con maglie sempre più strette dalle quali è difficile divincolarsi.

La nuova truffa che sta girando in queste ore porta agli utenti diversi problemi, ecco il testo

Sono moltissimi gli utenti che hanno un abbonamento Telepass per le autostrade, situazione molto proficua per i truffatori che stanno diffondendo un messaggio che millanta addirittura una promozione estiva gratuita. Il testo è proprio qui in basso e come si può vedere, risulta molto realistico: vengono promessi anche 100 € di carburante. Fate molta attenzione e per evitare qualsiasi coinvolgimento, bisogna solo non cliccare sui link presenti all’interno della mail. Ecco il testo completo:

“PROMO ESTATE PER NUOVI CLIENTI

TELEPASS GRATIS?

RICHIEDILO SUBITO CON UN CLICK

Valida fino al 13.07 | 100€ di carburante Enilive

OTTIENILO ORA

Goditi l’estate con Telepass Sempre:

richiedi la promo e otterrai un regalo in più!

Con Telepass Sempre hai:

Canone a 0€ per diversi mesi: richiedi la promo, ti contattiamo per una proposta dedicata

100€ di carburante, utilizzabili nelle Enilive station convenzionate, per un massimo di 10€ al mese su un rifornimento minimo di 30€

Tutti i Servizi di Mobilità inclusi!

Scegli Telepass Sempre, ti bastano pochi click!

OTTIENI ORA LA PROMO ESTATE“.