OnePlus 15T: potrebbero tornare i flagship compatti

Una nuova fuga di notizie ha riacceso l’attenzione sulla prossima mossa di OnePlus. Nel mercato degli smartphone di fascia alta. Questa volta non si parla di un dispositivo imponente o con display extra-large. Bensì di un modello compatto, elegante e dalle ambizioni da top di gamma. Il presunto OnePlus 15T. A mostrare in anteprima il possibile design del dispositivo è stata una foto pubblicata su Weibo dal leaker Digital Chat Station. Nell’immagine compaiono quattro smartphone dalle dimensioni ridotte, tra cui – secondo la fonte – proprio il futuro 15T.

OnePlus sfida la concorrenza con un piccolo top di gamma

Nonostante le dimensioni contenute, il 15T dovrebbe mantenere tutte le caratteristiche che contraddistinguono i flagship moderni. Un display AMOLED LTPO a 120 Hz, materiali premium, un chip di nuova generazione (forse lo Snapdragon 8 Elite 2) e una doppia fotocamera posteriore. Colpisce, però, un altro dettaglio. La batteria. Stando alle indiscrezioni, anche questo modello compatto potrebbe montare una cella tra i 6000 e i 7000 mAh, un traguardo notevole in uno spazio così limitato. È prevista inoltre la presenza di un lettore d’impronte a ultrasuoni 3D, più preciso rispetto ai classici sensori ottici, e – forse – la tanto attesa ricarica wireless.

Se confermato, il OnePlus 15T rappresenterebbe l’evoluzione naturale del OnePlus 13T (conosciuto anche come 13s in alcuni mercati). Già apprezzato per il suo formato ridotto e le specifiche da vero flagship. L’approccio sembra essere chiaro: offrire agli utenti la potenza dei top di gamma, ma in un corpo più maneggevole. Ed è una filosofia che potrebbe essere seguita anche da altri big del settore. Digital Chat Station cita infatti anche l’imminente arrivo di modelli compatti firmati Xiaomi e Vivo, tra cui lo Xiaomi 16 (e 16 Pro) e la nuova serie Vivo X300.

Tuttavia, resta ancora molto da scoprire. L’immagine trapelata mostra solo il fronte del dispositivo, lasciando aperti i dubbi su design posteriore, configurazione fotografica e partnership – ad esempio con Hasselblad – per la fotocamera. Anche il nome “15T” non è ufficiale: la denominazione potrebbe cambiare in base ai mercati, come già accaduto in passato. Se OnePlus dovesse seguire il proprio calendario abituale, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra agosto e ottobre 2025. Fino ad allora, è lecito attendersi nuove immagini e dettagli trapelati.