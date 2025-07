Apple Watch, in arrivo il punteggio del sonno: come funzionerà

Apple starebbe lavorando a una nuova funzione per Apple Watch legata alla qualità del sonno. Un’anticipazione trovata all’interno del codice di iOS 26, e condivisa dal collaboratore di MacRumors Steve Moser, lascia pensare che l’azienda voglia introdurre un sistema di valutazione numerica del riposo, simile a quello già presente su molti dispositivi della concorrenza.

Un’immagine e un nome: così emerge l’indizio

Nel codice dell’app Salute è stata trovata un’immagine che mostra un Apple Watch con al centro il numero 84, accompagnato da tre barre colorate. Le tonalità — arancione, blu chiaro e blu scuro — sembrano coincidere con quelle usate da Apple per rappresentare le diverse fasi del sonno, come veglia, sonno leggero, profondo e REM. Intorno all’orologio compaiono simboli familiari: una luna, un letto, una sveglia e, elemento curioso, un termometro.

Il file si chiama “Watch Focus Score”, e questo nome lascia spazio a un’interpretazione più ampia: non solo un semplice valore legato al sonno, ma anche un indicatore della capacità di concentrazione dell’utente durante il giorno, calcolata in base alla qualità del riposo notturno. Si tratterebbe di una novità rilevante, che combinerebbe dati fisiologici e cognitiviper fornire indicazioni utili alla vita quotidiana.

Più metriche, valutazione più completa: Apple Watch si evolve così

Ad oggi, Apple Watch è già in grado di tracciare in modo dettagliato il sonno, ma non assegna un punteggio complessivo, a differenza di Fitbit o Garmin. La possibile integrazione di elementi come la temperatura corporea — suggerita dall’icona del termometro — fa pensare che Apple voglia arricchire ulteriormente l’analisi, in continuità con quanto introdotto di recente nella funzione Vitals di watchOS 11.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, né è detto che questa funzione arrivi con iOS 26, ma l’indizio emerso sembra indicare con buona probabilità una novità in fase di sviluppo attivo. Un’eventuale implementazione colmerebbe una delle poche lacune rimaste nel sistema di monitoraggio salute dell’ecosistema Apple.