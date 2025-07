Google Drive: arriva l’anteprima con thumbnail

Google Drive si sta trasformando in una piattaforma adatta non solo all’archiviazione. Quest’ultima, infatti, è sempre più attenta anche alla fruizione avanzata dei contenuti multimediali. A tal proposito, la piattaforma ha annunciato una novità interessante. Si tratta della comparsa delle anteprime visive (thumbnail) durante la riproduzione dei video salvati sulla piattaforma. Una funzionalità che molti aspettavano e che segna un avvicinamento al modello già ampiamente utilizzato da YouTube. La nuova funzione, infatti, non solo cambia l’aspetto dell’interfaccia. Ridefinisce il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri contenuti. Trascinando il cursore lungo la barra temporale del video, è ora possibile visualizzare fotogrammi corrispondenti ai vari punti della timeline. In tal modo, cercare uno specifico momento all’interno di un filmato diventa molto più rapido ed efficiente.

Google introduzione le anteprime visive per i video su Drive

Non si tratta di una semplice aggiunta estetica. Piuttosto rappresenta una vera modifica del flusso di navigazione all’interno dei contenuti video. La scelta di Google di implementare tale funzione è indicativa della crescente importanza attribuita al video come formato nei contesti personali, educativi e professionali.

Il rilascio della funzione è già in corso e coinvolge ogni tipo di account. Dagli utenti singoli fino alle organizzazioni che utilizzano Google Workspace. Inclusi i piani Individual destinati ai professionisti. L’implementazione avverrà in automatico, senza necessità di configurazioni manuali, e non potrà essere disattivata nemmeno dagli amministratori dei domini aziendali. Segnale che Google intende rendere tale funzione una parte integrante e permanente della propria piattaforma.

Riguardo la nuova funzione su Drive, però, è stato segnalato un limite significativo. Secondo quanto emerso l’introduzione delle anteprime non ha effetto retroattivo. Ciò significa che la funzionalità sarà disponibile soltanto per i file video caricati successivamente all’attivazione. Tutto ciò che era già stato salvato su Google Drive in precedenza non beneficerà della nuova opzione. Almeno per il momento. Non è chiaro se tale opzione potrebbe cambiare in futuro.