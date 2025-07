BYD continua a macinare traguardi: 13 milioni di auto NEV sono realtà

La nota società cinese sta continuando a macinare terreno velocemente, trasformandosi in un protagonista assoluto per quanto riguarda il panorama mondiale del mondo delle automobili, la società nello specifico recentemente ha prodotto la sua 13.000.000ª automobile di tipo NEV, quest’ultima tra l’altro, appartiene alla linea Yangwang U7, un modello ad altre prestazioni appartenente alla linea Premium dei propri prodotti, tale risultato arriva solo otto mesi dopo il raggiungimento del traguardo di 10 milioni di automobili ottenuto a novembre 2024.

Vendite impressionanti

Lo scorso anno è stato estremamente positivo per la casa automobilistica dal momento che in tutto il mondo ha venduto la bellezza di 4 milioni di vetture collocandosi nella prima posizione della classifica generale che vede i migliori marchi competere per il podio, si tratta di un risultato davvero incredibile per un’azienda che da tempo sta puntando solamente a modelli completamente elettrici oppure ibridi plugin, tutto ciò tra l’altro fa parte di una strategia più ampia che vede la società aprirsi a un numero crescente di mercati per diventare la protagonista assoluta.

Un esempio chiaro è rappresentato ovviamente dal programma portato avanti in Europa, la società infatti è in procinto di aprire la sua prima fabbrica di auto in Ungheria e nel corso del prossimo anno aprirà i battenti pure quella presente in Turchia, siti produttivi che si trasformeranno in importanti centri per la crescita del marchio all’interno del vecchio continente, l’obiettivo dichiarato per il 2025 è quello di raggiungere e superare quota 5 milioni di auto vendute in tutto il mondo.

Si tratta ovviamente di elementi importantissimi su cui bisogna basare delle riflessioni, soprattutto per quanto riguarda il mercato europeo delle automobili che continua ad essere in ritardo rispetto a quello orientale al punto che questa Gap sembra stia diventando quasi incolmabile, dettaglio ovviamente che deve imporre al mercato europeo un cambio di passo decisamente evidente.