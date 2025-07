1Mobile: con questa offerta mai senza giga in 5G ad un super prezzo

Ogni utente al giorno d’oggi utilizza costantemente la propria offerta telefonica per restare in contatto con tutti gli affetti e in generale per poter gestire la propria vita digitale costantemente, usufruire di una promozione che garantisce minuti, SMS soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare rappresenta uno step essenziale all’interno della routine digitale di ogni consumatore, di conseguenza ogni utente deve scegliere un’offerta in grado di soddisfare le sue esigenze da questo punto di vista e la scelta, ovviamente deve essere precisa e ponderata sia in base alle caratteristiche che vengono garantite al consumatore sia ovviamente in base al prezzo da pagare mensilmente.

Di conseguenza, scegliere un’offerta in grado di soddisfare tutte le necessità di un utente e indispensabile e qui in Italia per fortuna la scelta davvero non manca, il numero di operatori presenti infatti è davvero elevato e ognuno di questi garantisce un catalogo ricco e sconfinato di promozioni alle quali attingere, un provider che ad esempio potrebbe risultarvi interessante è 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti sul suo sito ufficiale recentemente ha lanciato una nuova offerta che consente di accedere a caratteristiche davvero ottime, diamo insieme un’occhiata.

Super offerta in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di accedere alla bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il prezzo per il primo mese sarà di soli 4,99 € mentre per il secondo pagherete 8,99 €, cifra che resterà invariata per tutte le fatture azioni successive, ma non è finita qui, l’operatore infatti vi permette di accedere alla portabilità da qualsiasi operatore di provenienza in modo completamente gratuito, quindi in ogni caso potrete conservare il vostro numero senza nessun tipo di problema, dettaglio che al giorno d’oggi ovviamente non è da poco visto che il numero di telefono rappresenta un elemento di sicurezza per accedere ai vostri account davvero essenziale.