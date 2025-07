Windows 11, nuova build risolve bug grafici, del Firewall e di Copilot

Molti attendevano una risposta da parte di Microsoft che finalmente è arrivata: ecco la nuova build 26100.4767 (aggiornamento KB5062663) di Windows 11. Questa è disponibile per gli utenti iscritti al canale Release Preview. L’aggiornamento in questione è stato elaborato appositamente per andare a correggere diverse anomalie che avevano colpito la versione stabile del sistema operativo, più precisamente per quanto riguarda la gestione grafica, il Windows Firewall e Copilot, l’assistente basato su intelligenza artificiale integrato nel sistema.

Correzioni per Task Manager, log del Firewall e schermate verdi

Tra le novità più rilevanti figura la risoluzione di un problema che poteva provocare il crash del Task Manager durante l’utilizzo di Copilot. Una criticità che, in alcuni casi, comprometteva la stabilità dell’interfaccia quando venivano gestiti processi in parallelo con l’assistente AI.

Un altro intervento riguarda il bug che generava l’evento di errore “Config Read Failed” all’interno dei log del Firewall. Sebbene non comportasse malfunzionamenti concreti, il messaggio poteva risultare fuorviante per gli amministratori IT o per gli utenti avanzati che consultano regolarmente i registri di sistema.

Sul fronte grafico, la build corregge un problema che poteva causare l’apparizione di schermate verdi inattese su alcuni monitor, migliorando l’affidabilità dell’output video e riducendo i rischi di interruzioni improvvise durante l’uso quotidiano.

Fix anche per Copilot e rollout graduale

L’aggiornamento include inoltre una correzione per un malfunzionamento nella visualizzazione delle icone delle appnella barra delle applicazioni di Copilot, che impediva un’esperienza coerente nell’interazione con l’assistente.

La build è attualmente disponibile solo per chi ha aderito al programma Insider nel canale Release Preview, ma rappresenta un passaggio importante verso i prossimi aggiornamenti cumulativi pubblici. Le modifiche introdotte saranno gradualmente estese anche agli altri canali e infine rilasciate a tutti gli utenti, contribuendo a rafforzare la stabilità complessiva di Windows 11. Ora dovrebbero esserci quindi dei miglioramenti netti all’interno della piattaforma.