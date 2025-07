Gmail

Google sta sperimentando un nuovo formato pubblicitario all’interno della scheda Promozioni di Gmail. La funzione, ancora in fase di test, potrebbe rappresentare un cambio di paradigma significativo nel modo in cui gli annunci vengono visualizzati e percepiti dagli utenti. Non tutti, però, sembrano apprezzarne il potenziale impatto sull’esperienza d’uso della piattaforma.

Gmail introduce gli annunci “shoppable” nella scheda Promozioni

La novità riguarda una nuova tipologia di annunci interattivi, progettati per trasformare Gmail in una sorta di piattaforma di shopping leggero. Al posto delle tradizionali email promozionali, gli utenti si troveranno di fronte a contenuti visivi ricchi e coinvolgenti: immagini grandi, messaggi focalizzati sul prodotto e formati a carosello che consentono di scorrere le offerte come si farebbe in un’app di e-commerce.

A differenza delle attuali email sponsorizzate, facilmente identificabili e spesso ignorate dagli utenti, il nuovo approccio punta a una maggiore visibilità. I prodotti in evidenza, grazie a un design visivo più accattivante, potrebbero risultare molto più invasivi per chi utilizza Gmail in modo tradizionale. Questa transizione verso un modello più simile a quello dei feed pubblicitari dinamici rappresenta un passo deciso verso la monetizzazione più spinta della piattaforma.

Al momento, questi annunci interattivi sono accessibili solo a una ristretta cerchia di utenti, alcuni dei quali anche in Europa. Google non ha ancora fornito una timeline ufficiale per l’espansione globale della funzione, né ha chiarito se sarà estesa a tutti gli account Gmail o solo a determinati mercati. Il test sembra comunque avanzato, segno che l’azienda sta valutando attentamente l’impatto prima di una distribuzione più ampia.

L’idea di integrare funzionalità da e-commerce direttamente nella casella di posta elettronica rappresenta una novità per Gmail. Se implementato su larga scala, questo formato potrebbe avvicinare la piattaforma ai modelli già sperimentati da app come Pinterest o TikTok, dove il contenuto e l’acquisto si fondono in un’unica esperienza. Tuttavia, resta da vedere se gli utenti apprezzeranno questo tipo di integrazione commerciale, soprattutto in un contesto come quello delle email, storicamente percepito come più personale e meno invadente.

Il nuovo sistema di annunci shoppable abbandona l’approccio testuale delle classiche email promozionali, puntando tutto sulla componente visiva. Gli utenti visualizzano immagini grandi e cliccabili, con la possibilità di aprire un’interfaccia che mostra i vari prodotti in visualizzazione orizzontale. Un formato pensato per stimolare l’interazione e ridurre la frizione tra l’utente e l’azione d’acquisto.