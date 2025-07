iOS 26: l’app Messaggi porta una grande e gradita novità

Moltissime novità si stanno facendo vedere piano piano con le prime anticipazioni su iOS 26, di cui sono arrivate già diverse beta. Il nuovo sistema operativo di Apple infatti sta portando i dispositivi ad un livello successivo, ma anche le applicazioni, esattamente come nel caso di Messaggi. Ora c’è la possibilità di selezionare solo una parte del testo in un messaggio, in modo da non dover selezionare tutto il contenuto. Al momento solo coloro che utilizzano la beta possono approfittarne.

L’implementazione è semplice e coerente con il resto dell’ecosistema: basterà toccare e tenere premuto su un messaggio per visualizzare la nuova opzione “Seleziona”, accanto alle classiche voci “Copia” e “Reagisci”. A quel punto, si potranno usare i classici indicatori di trascinamento per evidenziare con precisione solo il frammento desiderato, esattamente come già accade con i testi in Note, Safari o Mail.

Miglioramenti evidenti nella vita quotidiana

La possibilità di copiare selettivamente solo ciò che serve rappresenta un cambiamento concreto soprattutto quando si ricevono messaggi lunghi o contenenti informazioni complesse, come indirizzi, codici, numeri di telefono o dettagli concatenati. In scenari simili, fino a oggi era necessario copiare tutto il messaggio e poi rimuovere manualmente le parti superflue.

Con iOS 26, sarà invece possibile incollare direttamente ciò che è rilevante, migliorando la rapidità delle operazioni quotidiane, ad esempio quando si inserisce un indirizzo nell’app Mappe o un codice in un promemoria.

Questa novità elimina un limite da tempo criticato dagli utenti, che lamentavano la natura “tutto o niente” del comando di copia nei Messaggi. La soluzione adottata da Apple non aggiunge complessità all’interfaccia, ma si integra in modo naturale e intuitivo, seguendo la logica già adottata in altre app di sistema.

In arrivo con iOS 26 in autunno

Apple ha confermato che la nuova funzione sarà disponibile per tutti i tipi di messaggi, sia SMS che iMessage, e sarà inclusa nella release finale di iOS 26. La prima beta pubblica è attesa a breve, con il rilascio ufficiale previsto per l’autunno.