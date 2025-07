iOS 26 ha due funzioni nascoste: una riguarda gli AirPods

Sono state diverse le novità mostrate al pubblico alla presentazione ufficiale di iOS 26 alla scorsa WWDC 2025. Apple infatti ha fatto vedere come funzionano tante nuove funzioni in arrivo con l’aggiornamento ufficiale di settembre, che ricordiamo essere già disponibile in beta. Tutto sembrava essere abbastanza chiaro e ormai noto al pubblico, ma a quanto pare l’azienda avrebbe omesso due funzionalità già in fase avanzata che potrebbero arrivare per tutti.

La scelta non sarebbe casuale. Dopo le difficoltà legate a funzionalità annunciate in anticipo e poi arrivate in ritardo, come nel caso di Apple Intelligence, la strategia ora sembra più cauta: meglio mostrare solo ciò che è pronto. E così, due novità attese non sono comparse sul palco, ma potrebbero essere introdotte nei prossimi mesi, con iOS 26.1 o 26.2.

AirPods come interpreti personali

Una funzione nuova e interessante arriverà sugli AirPods, che con iOS 26 diventeranno strumenti attivi per la traduzione simultanea. Il sistema sarà in grado di ascoltare una lingua straniera attraverso i microfoni integrati negli auricolari, tradurla in tempo reale e riprodurla per chi li indossa. Al tempo stesso, l’iPhone fungerà da altoparlante per l’interlocutore, leggendo ad alta voce la traduzione della risposta. Un sistema pensato per favorire conversazioni bilaterali, soprattutto in viaggio o in contesti lavorativi.

Wi-Fi pubblico sincronizzato tra tutti i dispositivi

La seconda funzione mira a semplificare l’accesso alle reti Wi-Fi pubbliche. Attualmente, l’accesso a una rete in hotel o in aeroporto richiede l’autenticazione su ogni singolo dispositivo. Con iOS 26, una volta effettuato il login su uno dei propri dispositivi Apple, la connessione verrà sincronizzata anche sugli altri. Un piccolo cambiamento, ma che elimina una delle frizioni quotidiane più fastidiose per chi utilizza più prodotti dell’ecosistema.

Entrambe le funzionalità non hanno ancora una data ufficiale di rilascio, ma secondo Gurman potrebbero fare la loro comparsa già nelle beta estive o nei primi aggiornamenti minori dell’autunno.