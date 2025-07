Amazon è PAZZA: offerta regalo per lo Huawei Watch Fit 4

Amazon apre le porte al risparmio sull’acquisto di Huawei Watch Fit 4, uno smartwatch pronto a fare la differenza in un mercato che al giorno d’oggi conta davvero tantissimi prodotti, ma comunque più che valido e bilanciato, proprio per la sua estrema versatilità e facilità di utilizzo, ovunque desideriate a prescindere dal sistema operativo di riferimento.

Lo smartwatch si differenzia da tantissimi altri modelli in primis sul design, scelte importanti sono state fatte da Huawei nella sua realizzazione, offrendo un continuum con il passato, ma allo stesso tempo volendogli garantire la sua unicità e personalità. Lo chassis è realizzato in alluminio, allegato ad un cinturino realizzato interamente in silicone (è facilmente intercambiabile nel caso in cui non vi piacesse), con colorazione nera (ma solo per questa versione che vi linkiamo).

Il display è da 1,82 pollici di diagonale, con tecnologia AMOLED di alta qualità, per godere di un dettaglio e risoluzione di alto livello, ovviamente è completamente touchscreen. Il sistema di controllo si affida anche alla presenza di pulsanti sul lato destro, tra cui una piccola coroncina, ed un tasto sul quale è stato installato anche il sensore per l’ECG.

Amazon, lo sconto sullo Huawei Watch Fit 4 vi lascerà a bocca aperta

Amazon riserva una graditissima sorpresa a tutti gli utenti con lo sconto di Huawei Watch Fit 4, difatti lo smartwatch non costa più i 169 euro richiesti inizialmente dall’azienda, ma vede applicata una forte riduzione del 28%, per arrivare a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 122 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Se interessati, segnaliamo che su Amazon potete trovare ben 6 colorazioni differenti, così da riuscire a trovare la variante maggiormente adatta alle vostre necessità e preferenze.