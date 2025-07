Amazon ASSURDA: il Samsung Galaxy è scontato del 50%

Una nuova promozione vi attende in questi giorni su Amazon e promette un risparmio assolutamente fuori dal normale, l’occasione non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire, proprio perché vi ritrovate a poter acquistare uno dei migliori smartphone degli ultimi anni a prezzo quasi da saldo: il Samsung Galaxy S24.

Il dispositivo in questione è stato recentemente surclassato dal modello più recente, fermo restando che al giorno d’oggi risulta essere ancora uno dei più interessanti tra quelli in circolazione. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte per gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso di 167 grammi. Di conseguenza anche il display è più piccolo, con i suoi 6,2 pollici di diagonale, una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, ed anche tecnologia Dynamic AMOLED 2X che promette una qualità superiore al normale, grazie a densità di 416 ppi e refresh rate a 120Hz.

Nulla da dire per quanto riguarda il processore, essendo comunque un SoC di altissimo livello, come il Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 3,2 GHz, senza dimenticarsi della GPU Xclipse 940, con alle sue spalle 8GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD).

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis, gli errori di prezzo e gli sconti migliori del momento, correndo subito ad iscrivervi gratis a questo canale Telegram.

Amazon da sogno con una serie di sconti inediti anche sul Samsung Galaxy

Se volete uno smartphone top di gamma a metà prezzo, allora siete nel posto giusto. Il Samsung Galaxy S24 è vostro con una riduzione del 50% rispetto al listino iniziale di 899 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 499 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

L’aspetto da tenere in considerazione in fase d’acquisto è chiaramente la batteria, componente da 4000 mAh, che potrebbe non avere una grande autonomia.