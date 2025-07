WhatsApp: una super truffa sta svuotando i conti in banca degli italiani

Ogni giorno tutti gli utenti del web utilizzano WhatsApp per scambiare i messaggi con i propri effetti e restare in contatto con chi desiderano in tempo reale, la popolarità di WhatsApp grazie alle sue funzionalità e cresciuta a dismisura al punto da diventare l’applicazione maggiormente presente all’interno degli smartphone di tutta la community, italiana e mondiale, dinamica che ha rappresentato ovviamente un traguardo davvero importante per la nota applicazione di messaggistica ma che allo stesso tempo, purtroppo, nasconde un lato oscuro decisamente problematico.

Nello specifico, le norme mole di utenza che utilizza WhatsApp ha attirato le attenzioni dei truffatori, questi utenti poco raccomandabili infatti sono attratti dalla possibilità di entrare in contatto con milioni di persone tramite un collegamento diretto che per l’appunto è rappresentato da WhatsApp, non a caso ormai da diversi mesi le truffe online sono approdate sulla piattaforma di messaggistica e stanno colpendo senza sosta praticamente chiunque, si tratta di un problema purtroppo molto diffuso e che è arrivato anche qui in Italia.

Qui in Italia questo problema ha assunto le forme di una nuova truffa che punta a ingannare le vittime, portandoli a consegnare il proprio denaro con le loro stesse mani, scopriamo insieme come funziona questo meccanismo truffaldino in modo da poterci difendere efficacemente.

Una truffa ingannevole

La truffa di cui vi parliamo oggi sostanzialmente si presenta la vittima con un semplice messaggio che i truffatori inviano spacciandosi per YouTube, la Truffa infatti si palesa tramite la proposta di guadagnare soldi facilmente eseguendo piccoli compiti come mettere like ad un video oppure commentarlo, in cambio infatti truffatori inviano realmente denaro alla vittima tramite dei bonifici di qualche paio di euro, tutto ciò serve ovviamente a conquistare la fiducia di chi viene attaccato dal momento che poi in un secondo istante chiederanno alla vittima un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirglielo moltiplicato, ovviamente proprio lì scatta la truffa vera e propria dal momento che una volta inviati quei soldi non torneranno più al mittente, la cosa migliore da fare ovviamente consiste nel non rispondere e non seguire nessuna istruzione.