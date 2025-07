Un video scioccante ha incendiato il panorama politico statunitense: Donald Trump ha pubblicato una clip generata con intelligenza artificiale in cui si vede l’ex presidente Barack Obama arrestato nella residenza presidenziale. Le immagini, chiaramente artefatte, ritraggono Obama circondato da agenti dell’FBI che gli mettono le manette, mentre un Trump sorridente osserva la scena. Il video, caricato sul social Truth, è stato subito condiviso a catena, scatenando polemiche roventi e dividendo l’opinione pubblica. L’ex presidente democratico appare anche in una cella, solo, con indosso una tuta arancione. Un’immagine pensata per colpire l’immaginario collettivo, accostandolo a criminali detenuti in strutture di massima sicurezza.

Gabbard accusa Obama: “complotto contro Trump orchestrato dal 2016”

A rafforzare il messaggio, nel post compare anche un montaggio di dichiarazioni in cui Obama e altri democratici affermano che “nessuno è al di sopra della legge”. Una frase trasformata in un boomerang comunicativo. Il gesto, interpretato da molti come una provocazione, sembra in realtà far parte di una strategia ben più profonda e pianificata, utile a rafforzare la narrativa del complotto contro Trump. Il video, per quanto falso, tocca corde emotive potenti e rappresenta un altro tassello nella guerra comunicativa che caratterizza la campagna elettorale americana.

Dietro il video pubblicato da Trump si nasconde un’accusa ben più grave, avanzata in questi giorni da Tulsi Gabbard, attuale direttrice dell’intelligence nazionale. Secondo la sua ricostruzione, Obama e il suo entourage avrebbero cospirato fin dall’elezione di Trump nel 2016 per invalidare la sua presidenza. Gabbard ha definito l’intera vicenda un “colpo di Stato lungo anni”, parlando apertamente di tradimento. Parole pesanti, che hanno scatenato immediate reazioni e acceso nuovamente le tensioni tra repubblicani e democratici.

Trump ha colto l’occasione per rilanciare, facendo sue le accuse e diffondendo un contenuto esplosivo, pronto a insinuarsi nel dibattito pubblico. Il confine tra provocazione politica e manipolazione mediatica sembra ormai sempre più labile. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale può costruire verità alternative, la posta in gioco si alza. La Casa Bianca, per ora, non ha rilasciato commenti ufficiali.