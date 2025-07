Iliad: 3 offerte mobili fino a 250GB, il 5G è in regalo

Il meglio deve ancora venire ma nel frattempo Iliad continua a dominare nel mondo della telefonia mobile italiana con le sue solite offerte. Il gestore ha abituato agli utenti offrendo loro delle soluzioni che tornano ciclicamente, proprio per soddisfare anche coloro che magari in passato non ho avuto il coraggio di cambiare provider. In questo caso è la volta di tre offerte che hanno il prezzo bloccato per sempre, peculiarità di Iliad.

Iliad offre sul sito le sue Giga 250, Flash 220 e Flash 150, i prezzi sono SHOCK

Chiunque voglia avere accesso ad un’offerta completa sotto ogni punto di vista, può optare per la nuova Giga 250. Questa garantisce mensilmente 250 giga in 5G e 25 giga da usare in Europa, tutto per un costo mensile di soli 11,99€. Stiamo parlando di una proposta perfetta per chi usa grandi quantità di connessione dati per svariati scopi.

Tenendo conto del 5G, c’è anche la solita Flash 220 con i suoi 220 giga per navigare sul web. Attenzione però: chi naviga anche in Europa, può avere 16 giga. Il prezzo totale è di soli 9,99€ al mese. Tutto in pieno equilibrio e con grande risparmio.

Per terminare ecco il risparmio vero con la Flash 150, che offre 150 giga in 4G a 7,99€ mensili. Una promo pensata per chi non ha ancora bisogno del 5G ma vuole comunque una soglia dati elevata.

Offerte attivabili anche dai già clienti

Tutte e tre le promozioni sono disponibili sia per i nuovi utenti, che possono richiedere la portabilità del numero, sia per chi è già cliente Iliad. In quest’ultimo caso, però, è possibile passare a una delle offerte solo se quella attualmente attiva ha un prezzo inferiore. Ad esempio, per scegliere la Flash 220 da 9,99€, bisogna avere un’offerta precedente dal costo più basso; per passare alla Giga 250 da 11,99€, serve una tariffa inferiore a quel prezzo.

Con queste tre soluzioni, Iliad conferma il proprio approccio trasparente, senza costi nascosti né rimodulazioni, restando una delle realtà più solide tra gli operatori mobili italiani.