Moto 360, ci potrebbe essere un ritorno dello smartwatch cult

Dopo anni di silenzio, il Moto 360 Watch potrebbe tornare in scena entro la fine del 2025. A suggerirlo è una nuova ondata di indiscrezioni, con tanto di immagini render pubblicate da AndroidHeadlines, che mostrano un design fedele alle origini: cassa circolare elegante e linee minimaliste. Un omaggio alle prime generazioni del dispositivo, introdotto per la prima volta nel 2014. Motorola aveva interrotto la produzione ufficiale nel 2017, salvo poi cedere la licenza per una terza edizione nel 2019, prodotta da eBuyNow. Ma oggi si parla finalmente di un ritorno diretto, firmato dalla casa madre.

Un possibile smartwatch dual-OS per un utilizzo su misura

Il modello mostrato nei render appare in una sola tonalità, ma secondo quanto riportato al momento del lancio saranno disponibili cinque varianti cromatiche. I dettagli sul comparto tecnico restano invece avvolti dal mistero, così come il sistema operativo che animerà lo smartwatch. La domanda è tutt’altro che secondaria: Motorola in passato ha preferito software proprietari, rinunciando a Wear OS per una maggiore autonomia, ma con meno funzionalità.

L’elemento più interessante riguarda proprio la piattaforma software. Motorola, che nel frattempo ha continuato a sviluppare modelli come il Moto Watch 40, ha optato per Moto Watch OS, un sistema meno evoluto ma più efficiente sul piano energetico. Tuttavia, il ritorno del Moto 360 potrebbe coincidere con una strategia più ambiziosa. Alcune ipotesi parlano infatti di un possibile approccio dual-OS: un sistema ibrido che consenta di alternare tra Wear OS di Google e l’OS proprietario, offrendo così il meglio dei due mondi.

Soluzioni simili sono già state adottate da altri brand, come OnePlus, per rispondere a esigenze diverse: massima durata della batteria in modalità base, accesso alle app e notifiche avanzate con Wear OS. Se confermata, questa scelta farebbe del Moto 360 uno smartwatch versatile, capace di adattarsi al profilo dell’utente e al contesto d’uso. La data ufficiale di presentazione non è ancora nota, ma il fermento attorno al ritorno di questo storico dispositivo sembra destinato a crescere nelle prossime settimane.