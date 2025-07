DAZN cambia i nomi ma non il prezzo e l’offerta

DAZN ha annunciato una novità a partire dal 21 luglio 2025: i suoi piani di abbonamento hanno nuovi nomi. Start diventa Sports, Goal Pass diventa Goal, Standard prende il nome di Full e Plus si trasforma in Family. Un’operazione di rebranding pensata per rendere più intuitiva l’offerta, senza modificare costi o caratteristiche dei singoli pacchetti. La transizione è stata automatica, senza necessità di intervento da parte degli utenti. Tutti gli abbonati hanno ricevuto una comunicazione via email in cui la piattaforma ha chiarito che si tratta di un aggiornamento puramente nominale.

DAZN: contenuti invariati, visione flessibile e condizioni semplificate

Ogni piano mantiene invariati sia il catalogo di contenuti disponibili sia le modalità di visione. DAZN Sports resta l’abbonamento base, con eventi sportivi internazionali ma senza Serie A, mentre DAZN Goal offre tre partite a giornata del massimo campionato italiano e tutta la Serie B. DAZN Full è l’opzione più completa, con accesso a tutta l’offerta calcistica e ai contenuti Eurosport. DAZN Family, infine, replica l’offerta di Full ma consente la visione simultanea su più dispositivi e reti diverse. Nessuna modifica neppure per le opzioni di pagamento: mensile senza vincoli, annuale anticipato oppure dilazionato.

Il cambiamento non ha riguardato solo i nomi. Contestualmente, DAZN ha accorpato tutte le condizioni contrattuali in un documento unico disponibile online, facilitando la consultazione da parte degli utenti. Anche in questo caso, però, la società ha chiarito che non sono state introdotte modifiche sostanziali ai termini di servizio. Le formule di abbonamento restano tre: mensile disdettabile, annuale con pagamento unico, oppure annuale con rate mensili e vincolo di permanenza.

Tutti i piani prevedono la registrazione illimitata di dispositivi, ma con limiti specifici per la visione contemporanea. Sports e Goal permettono due dispositivi sulla stessa rete; Full e Family estendono la possibilità a due reti diverse, fino a quattro device per Family. L’accesso ai canali DAZN su Sky è ancora attivo per chi ha un piano Full o Family, mentre non è più disponibile su Tivùsat dal 16 luglio per assenza di rinnovo dell’accordo. I pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay restano attivi, ma con costi maggiorati.