Euronics: la CONVENIENZA ha tante forme e prezzi STRACCIATI

Quando si parla di cucina, l’occhio cade sempre su fornelli e lavastoviglie, ma la vera colonna portante è il frigorifero! Da Euronics, la scelta per il tuo nuovo device è ampia e ben pensata. Avete poco spazio? Esistono soluzioni compatte ma performanti. Avete una famiglia bella numerosa? Troverete frigoriferi extra capienti per organizzare meglio ogni ripiano. Non volete rinunciare al design? Ci sono modelli che sembrano usciti da una rivista d’arredo! Euronics offre proposte convenienti per ogni tipo di ambiente e budget, ma soprattutto, ogni frigorifero ha una personalità diversa e racconta qualcosa del vostro modo di vivere la casa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa propone il catalogo attuale di Euronics.

Soluzioni per cucine moderne da Euronics

Partendo dai modelli base ma efficienti, da Euronics trovate il WHIRLPOOL – Frigorifero combinato a 599 euro, semplice e affidabile, e l’ELECTROLUX – Frigorifero combinato, venduto a 649 euro, più spazioso e versatile. Salendo di fascia, si trovano modelli che coniugano estetica e organizzazione, come il raffinato LG – Frigorifero combinato GBB567PZCMB Classe E 500lt, disponibile a 799 euro, in finitura stainless steel, o l’elegante SAMSUNG – Frigorifero combinato, sempre da Euronics, allo stesso prezzo.

Per chi cerca maggiore capacità e comodità, l’ HISENSE – Frigorifero 4 porte a 899 euro è una scelta intelligente, così come il più ampio HISENSE – Frigorifero side by side MS91668DIE Classe E, acquistabile a 999 euro, ideale per una gestione chiara di fresco e congelato. Da Euronics c’è anche l’HAIER – Cantinetta HWS188GAE Classe G, perfetta per la conservazione dei vini: 188 bottiglie a temperatura controllata, a 999 euro. Per prestazioni al top, Euronics propone poi il BOSCH – Frigorifero Combinato KGN86AIDR Classe D a 1399 euro!