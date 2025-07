I nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max avranno display anti-riflesso?

L’arrivo degli iPhone 17 è ormai alle porte e, come accade ogni volta, cresce l’interesse attorno alle nuove caratteristiche che Apple introdurrà. Con il lancio previsto per la seconda settimana di settembre, le indiscrezioni si fanno più fitte. Contribuendo a delineare un quadro sempre più dettagliato dei prossimi smartphone di Cupertino. In particolare, le ultime notizie si concentrano sulla parte frontale dei modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, che potrebbero segnare un cambiamento importante grazie all’adozione di un vetro anti-riflesso. Tali informazioni sono state riportate da MacRumors, ed hanno evidenziato un nuovo scenario particolarmente interessante.

Nuovo display in arrivo con i modelli Pro e Pro Max degli iPhone 17

Apple, secondo quanto riportato, avrebbe finalmente risolto i problemi produttivi che avevano inizialmente compromesso tale novità. Riuscendo così a raggiungere una qualità sufficiente per la produzione su larga scala. L’ipotesi di un vetro anti-riflesso, infatti, era già emersa nei mesi scorsi, precisamente a marzo. In tale occasione, il leaker Instant Digital aveva lasciato intendere che i futuri iPhone avrebbero beneficiato non solo di una maggiore resistenza ai graffi, ma anche di una superficie meno soggetta ai riflessi.

Le successive notizie, tuttavia, avevano raffreddato le aspettative: già ad aprile, MacRumors aveva parlato di difficoltà nei processi produttivi. Le recenti novità, però, ribaltano lo scenario. Apple sembrerebbe ora pronta a integrare il nuovo vetro almeno sui modelli di punta. Infatti, il nuovo display, dovrebbe essere un’esclusiva riservata alle varianti Pro e Pro Max, escludendo così sia il modello base iPhone 17 sia il più sottile iPhone 17 Air.

Tale nuovo vetro dovrebbe rappresentare una svolta importante nella visibilità dello schermo. Il suo arrivo sui prossimi iPhone potrebbe offrire agli utenti una visualizzazione più nitida e piacevole, anche in condizioni di forte luce. Se confermata, tale innovazione rappresenterebbe uno dei miglioramenti più tangibili dell’iPhone 17 Pro e Pro Max. Confermando ancora come Apple punti a raffinare continuamente l’interazione tra tecnologia e design.