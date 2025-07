OPPO e Hasselblad rinnovano la collaborazione per creare il cameraphone definitivo

Göteborg, Svezia – Nelle sale storiche che hanno visto nascere alcuni dei più iconici sistemi fotografici al mondo, OPPO e Hasselblad hanno annunciato il rinnovo di una partnership che sta trasformando la fotografia mobile. L’evento, tenutosi nella città svedese che da oltre ottant’anni ospita la sede del leggendario marchio fotografico, ha segnato l’inizio di una nuova era per l’imaging su smartphone.

Abbiamo avuto l’opportunità di testare personalmente il Find X8 Ultra tra i suggestivi paesaggi svedesi, e i risultati ci hanno letteralmente lasciato senza parole. La qualità fotografica raggiunta dal dispositivo, frutto della collaborazione quadriennale con Hasselblad, supera ogni aspettativa per uno smartphone. Tra fiordi, città storiche e panorami mozzafiato, ogni scatto sembrava uscire da una fotocamera professionale.

“La partnership con Hasselblad si basa su una passione condivisa per l’innovazione e su un impegno comune nel fornire la migliore esperienza fotografica possibile”, ha dichiarato Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. “Con l’estensione della nostra collaborazione, spingeremo ancora oltre i confini dell’imaging mobile”.

Dal 2021, i team R&D delle due aziende hanno lavorato fianco a fianco su ogni nuova generazione della serie Find, sviluppando soluzioni fotografiche che portano l’esperienza Hasselblad direttamente negli smartphone. Non si tratta di semplice branding: ogni modalità, ogni algoritmo è stato co-sviluppato con l’obiettivo di rispettare i canoni qualitativi che hanno reso Hasselblad una leggenda della fotografia.

Tra le innovazioni principali figurano la Hasselblad Natural Color Solution, completamente riprogettata per l’ambiente mobile, che trasferisce la celebre resa cromatica delle fotocamere Hasselblad agli smartphone. Durante le nostre prove a Göteborg, la differenza era immediatamente percettibile: colori più naturali, sfumature più ricche, una gestione della luce che ricorda davvero l’approccio del marchio svedese. Ma non solo anche i ritratti ci hanno lasciato sbalorditi.

L’Hasselblad Portrait Mode va oltre il semplice effetto bokeh, riproducendo le caratteristiche ottiche degli obiettivi classici Hasselblad con una gradualità e naturalezza che mantengono quella signature visiva inconfondibile. La Master Mode rappresenta un traguardo tecnico notevole, progettata per riprodurre la resa cromatica della Hasselblad X2D, una delle fotocamere di formato medio più avanzate sul mercato. L’Hasselblad XPAN Mode ricrea invece il classico formato panoramico 65:24 dell’iconica fotocamera analogica, offrendo un’esperienza fotografica unica nel panorama mobile.

Find X8 Ultra: quando l’eccellenza diventa tangibile

Il Find X8 Ultra, definito dall’azienda “l’Ultimate Camera Phone”, rappresenta la sintesi più avanzata di questa collaborazione. Il sistema Penta Camera integra la prima True Chroma Camera del settore, garantendo una fedeltà cromatica senza precedenti. L’AI Bokeh Engine utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per creare effetti di profondità con una precisione che arriva fino al ritaglio del singolo capello, mentre la nuova Master Mode supporta formati 50 Megapixel JPEG Max e 50 Megapixel RAW Max a 16 bit.

Il riconoscimento da parte di DXOMARK, che ha assegnato al Find X8 Ultra un punteggio di 169 punti, certifica oggettivamente l’eccellenza raggiunta. Il dispositivo ha ottenuto punteggi da record sia nelle categorie foto che video, consolidando la sua posizione come riferimento nel segmento premium dell’imaging mobile.

Durante l’evento, OPPO ha ripercorso i suoi diciassette anni di evoluzione nell’imaging mobile, evidenziando tappe fondamentali come il primo sensore stacked CMOS su Find 5 (2012), il pixel binning su OPPO R9 (2016) e la prima fotocamera tele periscopica del 2017. Questa evoluzione continua ha posto le basi per la collaborazione con Hasselblad, creando un terreno fertile per l’integrazione di tecnologie fotografiche professionali in ambiente mobile.

Il futuro dell’imaging mobile e l’espansione europea

Ma l’annuncio più significativo riguarda il futuro: OPPO e Hasselblad stanno co-sviluppando un sistema di imaging mobile di nuova generazione, destinato a stabilire nuovi standard di qualità ed esperienza nella fotografia da smartphone. Questo sistema integrerà l’estetica classica di Hasselblad con le avanzate soluzioni mobile di OPPO, offrendo una firma visiva distintiva e qualità eccezionale. Ulteriori dettagli sul sistema saranno svelati nel corso dell’anno, ma le anticipazioni lasciano intravedere sviluppi rivoluzionari che andranno oltre il semplice miglioramento delle specifiche esistenti.

Il rinnovo della partnership si inserisce nella strategia di rafforzamento di OPPO nel mercato europeo. Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, ha evidenziato i “risultati solidi ottenuti nella prima metà del 2025 grazie al ritorno di successo della serie Find”. “Nei prossimi mesi amplieremo il nostro portafoglio con nuove innovazioni delle famiglie Find e Reno, allargando la presenza in ulteriori mercati europei”, ha annunciato Liu, confermando l’obiettivo di consolidare la leadership nell’imaging mobile attraverso investimenti continui in ricerca e innovazione.

A completare il quadro dell’evento, OPPO ha ufficializzato l’edizione 2025 degli OPPO Photography Awards con il tema “Super Every Moment”. Con oltre 100.000 dollari in palio, il concorso globale invita i creator a condividere i loro momenti più straordinari catturati con dispositivi OPPO. Le iscrizioni restano aperte fino al 20 novembre 2025, offrendo a fotografi professionisti, appassionati e utenti comuni l’opportunità di mettere alla prova le capacità fotografiche dei loro smartphone. Il tema riflette perfettamente la filosofia della partnership: rendere ogni momento fotografabile degno di essere immortalato con la massima qualità possibile.

. La collaborazione poggia su “solide basi di ingegneria collaborativa” che negli ultimi quattro anni hanno prodotto innovazioni come la Hasselblad Natural Color Solution, l’Hasselblad Portrait Mode e la Master Mode per riprodurre la resa cromatica della Hasselblad X2D. La collaborazione ha portato anche a modalità creative come l’Hasselblad XPAN Mode, che ricrea il classico formato 65:24 dell’iconica fotocamera.

L’esperienza diretta con il Find X8 Ultra tra i paesaggi svedesi ha confermato che questa partnership non è solo marketing, ma sostanza tecnica di altissimo livello. La qualità fotografica raggiunta ridefinisce completamente le aspettative per uno smartphone, dimostrando che l’eccellenza Hasselblad può davvero vivere in un dispositivo mobile. Guardando al futuro, l’annunciato sistema di imaging di nuova generazione promette di portare questa filosofia a livelli ancora superiori, stabilendo standard che influenzeranno l’intera industria. In un mondo dove la fotografia è il linguaggio universale della comunicazione digitale, partnership come questa non migliorano solo i nostri dispositivi: ridefiniscono il modo in cui vediamo e condividiamo il mondo.