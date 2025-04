I nuovi aggiornamenti di OnePlus 13 e Nord 4

Il OnePlus 13 e il OnePlus Nord 4 hanno avuto da poco un aggiornamento importante. Questi perfezionamenti sono già stati distribuiti in India, ma si prospetta una diffusione in tutto il mondo nei prossimi giorni. Per il OnePlus13, l’innovazione principale riguarda il settore della sicurezza. Emerge infatti il sistema di reimpostazione della password di privacy. La novità è che si permette all’utente di recuperare facilmente l’accesso ai dati privati tramite l’account OnePlus, nel caso in cui venga dimenticata la chiave d’accesso.

OnePlus Nord 4: miglioramenti visibili senza bug evidenti

Nonostante queste migliorie, l’aggiornamento ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. Diverse segnalazioni hanno riportato un calo significativo delle performance della batteria, con alcune persone che hanno visto un drastico abbassamento delle ore di schermo acceso. Altri hanno riscontrato problemi con il touchscreen, tra cui input ritardati e tocchi involontari. Inoltre, alcuni utenti hanno notato fastidiose vibrazioni dello schermo durante il passaggio tra le applicazioni e modifiche dell’interfaccia utente, come il ridimensionamento dei caratteri o la disallineamento dei widget.

A differenza del OnePlus 13, pare che il Nord 4 abbia avuto un aggiornamento stabile e senza problemi evidenti. Anche questo dispositivo è stato portato alla versione 15 di OxygenOS, con l’introduzione di nuove opzioni per i widget e maggiori funzionalità per la gestione delle animazioni. Ora ad esempio gli utenti possono ridimensionare facilmente le cartelle della schermata home. Inoltre i widget di terze parti sono stati ottimizzati per una superiore visualizzazione. Inoltre, il pannello delle notifiche e delle impostazioni rapide è diventato più fluido, offrendo una navigazione più piacevole.

Sono state incluse le patch di sicurezza per potenziare la protezione del sistema e sono stati segnalati miglioramenti nella connessione Wi-Fi e nel roaming dei dati mobili. A differenza del OnePlus 13, gli utenti del Nord 4 non hanno riferito problemi di batteria o glitch grafici. Tuttavia, l’azienda ha esortato tutti gli utenti a segnalare eventuali malfunzionamenti tramite l’app OnePlus Community, come parte del processo di feedback continuo.

In attesa che gli aggiornamenti arrivino a tutti, gli utenti possono verificare la disponibilità di nuove versioni tramite il menu “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.