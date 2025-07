Wi-Fi 8: la prossima novità per la connettività wireless

La tecnologia Wi-Fi ha accompagnato l’evoluzione della connettività personale e professionale, passando da uno strumento di comodità a una vera e propria infrastruttura critica. Con l’arrivo di Wi-Fi 8 non si tratta più di spingere le prestazioni ai limiti teorici. Ma di costruire una rete wireless che si comporti in modo stabile e affidabile in qualsiasi contesto, anche il più esigente. Le sfide di oggi non si risolvono soltanto aumentando la banda. Il mondo contemporaneo richiede reti capaci di dialogare con sistemi intelligenti, abilitare risposte istantanee e sostenere applicazioni che dipendono dalla continuità del segnale. Wi-Fi 8 nasce proprio per rispondere a tale scenario. Ambienti congestionati, mobilità elevata, dispositivi multipli e dipendenza crescente da applicazioni in tempo reale sono i nuovi parametri con cui confrontarsi.

Wi-Fi 8: aggiornamenti in arrivo per la connettività wireless

Il centro dello sviluppo di tale tecnologia si trova all’interno del gruppo di lavoro IEEE802.11bn. Quest’ultimo fa parte del più ampio corpo normativo IEEE. Tale comitato internazionale, composto da ingegneri e aziende tecnologiche di primo piano come Qualcomm Technologies, è attualmente impegnato nel definire lo standard nell’ambito dell’iniziativa “Ultra High Reliability” (UHR). L’obiettivo? Ridefinire l’affidabilità nel wireless, portandola a livelli finora attribuiti solo alle reti cablate.

Wi-Fi 8 punta ad aumentare l’efficienza ai margini della rete, garantire una transizione trasparente tra punti di accesso, coordinare in modo intelligente più access point in spazi affollati, ottimizzare la coesistenza tra tecnologie radio diverse e migliorare il consumo energetico. Tali innovazioni sono elementi fondamentali per sostenere le modalità d’uso emergenti.

Un esempio sono gli ambienti aziendali in cui si impiegano robot autonomi o sistemi collaborativi basati sull’AI. Qui, la stabilità della connessione è una condizione imprescindibile. Oppure alle case intelligenti, dove dispositivi sanitari indossabili devono trasmettere in tempo reale dati vitali. In tali scenari, Wi-Fi 8 si propone non come un’opzione evolutiva, ma come un requisito essenziale. La rete wireless del futuro, per essere davvero all’altezza, dovrà saper gestire ogni variabile con la stessa affidabilità di una connessione cablata. E Wi-Fi 8 è il primo passo concreto in quella direzione.