Le riprese della seconda stagione di Mercoledì sono terminate. Ciò ha riacceso l’entusiasmo dei fan. Tutti non vedono l’ora di scoprire cosa riserveranno i nuovi episodi della serie di Netflix. Dopo lo strepitoso successo della prima stagione le aspettative sono sempre più alte. La serie ha ridefinito il genere dark comedy con una miscela di mistero, umorismo macabro e personaggi indimenticabili. Il ritorno di Mercoledì è atteso nel 2025. Il tempo che ci separa dalla sua uscita sembra un’eternità per chi è rimasto incantato dalle atmosfere di Nevermore Academy.

Netflix si prepara alla seconda stagione di Mercoledì

Con Jenna Ortega ancora una volta nei panni della protagonista, la serie promette di spingersi verso territori più audaci. Ortega stessa ha rivelato che la seconda stagione approfondirà l’elemento horror, concentrarsi su tematiche più oscure e intriganti.

Al centro della trama ci sarà ancora una volta l’amicizia di Mercoledì con i suoi compagni di avventure, in particolare Enid. Il loro legame, già fondamentale nella prima stagione, verrà esplorato ulteriormente. Ciò permetterà di offrire uno sguardo più intimo sul viaggio emotivo della protagonista. Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno sottolineato come il tema dell’amicizia femminile sia uno degli aspetti chiave dello show di Netflix.

I fan della Famiglia Addams, ma anche chi si è avvicinato per la prima volta al mondo di Mercoledì tramite Netflix, sperano che la seconda stagione sappia mantenere intatta la magia della prima. Ampliando al contempo il suo universo narrativo. Con Tim Burton che potrebbe tornare per supervisionare una possibile terza stagione, l’entusiasmo per il futuro della serie è alle stelle.

Non resta che aspettare di scoprire quali saranno i nuovi sviluppi della serie in arrivo su Netflix il prossimo anno. Chi sarà il prossimo nemico da affrontare? Quali segreti nasconde ancora Nevermore? E soprattutto, cosa combinerà la geniale e spigolosa Mercoledì Addams?