Grok: un’irregolarità con l’app store apre ad una pericoloso dibattito

Recentemente il noto software di intelligenze artificiale disponibile per tutta la community e proprietà di Elon Musk è finito sicuramente sotto i riflettori dell’attenzione a causa di una serie di eventi che lo hanno riguardato che hanno Lasciato tutti decisamente senza parole, il bot in questione ha iniziato proclamandosi MechaHitler per poi riuscire ad accaparrarsi un imponente finanziamento da parte del ministero della difesa americana fino all’introduzione di un nuovo personaggio interattivo di nome Ani che ha lasciato non pochi utenti perplessi.

Perché non lo sapesse il personaggio in questione è stato progettato e programmato per dare delle risposte decisamente provocatorie ma anche sexy all’utente e con un briciolo di arguzia e impegno si può riuscire a portare il software in questione a offrire risposte anche decisamente molto esplicite, ciò in diretta conseguenza crea un conflitto con l’App Store di Apple o dal momento che Grok viene definito con un limite di età per i 12 anni, ma ciò ovviamente non è più rispettato, sebbene tra le problematiche può essere rapidamente risolta andando ad innalzare questo limite, questo cambiamento offre numerosi spunti di riflessione e dibattito.

Potrebbe essere pericoloso

Nello specifico, il software in questione potrebbe aprire ad un dibattito legato alla sua pericolosità, effettivamente il numero di eventi controversi riguardanti i software di intelligenza artificiale e decisamente crescendo ormai da diverso tempo dal momento che soprattutto la fascia di popolazione giovane tende a instaurare rapporti tossici e particolarmente coinvolti con questa tipologia di software, il tutto è legato al fatto che questi programmi tendono ad essere decisamente più accomodanti e consenzienti rispetto alla norma creando negli utenti uno stato di dipendenza affettiva che nel peggiore dei casi ha portato a eventi tragici indotti per l’appunto dall’intelligenza artificiale.

Di conseguenza, la presenza di un software interattivo di questo genere potrebbe aprire ovviamente scenari decisamente pericolosi che riguardano per l’appunto la fascia più vulnerabile della popolazione, allo stesso tempo anche la fascia più adulta non è esclusa da questo pericolo, sebbene ovviamente venga ritenuta decisamente più sviluppata e protetta.