Google rivoluziona la ricerca musicale con “Cerchia e Cerca”

Da oggi trovare il titolo di una canzone che si è ascoltata al volo risulterà essere molto più semplice. Grazie all’ultimo aggiornamento di Google, la funzione “Cerchia e Cerca” diventa ancora più potente, essa permetterà infatti di recuperare facilmente le tracce identificate in passato. Dopo aver toccato l’icona musicale nella barra dell’app, sarà visibile un nuovo simbolo a forma di orologio. Si tratta dell’accesso diretto alla cronologia delle ricerche musicali. Qui, in un’interfaccia a griglia ordinata, è possibile consultare copertine, titoli, artisti e date dei brani già riconosciuti.

Google dà inizio a un piccolo cambiamento che semplifica la vita digitale

Un semplice click su una delle immagini presenti nella cronologia porta direttamente alla pagina dei risultati di Ricerca Google. I brani sono organizzati per mese, con la possibilità di scorrere ulteriormente l’intera cronologia. Tale aggiornamento rende più semplice non solo ricordare, ma anche approfondire l’ascolto e la scoperta musicale. L’opzione è già disponibile sia nella versione stabile sia in quella beta dell’app, a partire dalla release 16.27 per dispositivi Android. Se l’icona non compare subito, un riavvio forzato dell’applucazione potrebbe risolvere il problema.

Google continua ad arricchire le sue funzioni basate sull’intelligenza artificiale, e questa evoluzione di “Cerchia e Cerca” ne è la dimostrazione concreta. L’azienda di Mountain View punta sempre più sull’unione tra riconoscimento visivo e sonoro, offrendo strumenti intuitivi e capaci di rispondere ai bisogni reali degli utenti. La novità, seppur semplice, potrà fare la differenza nel quotidiano di chi utilizza il servizio per identificare canzoni ascoltate per caso in radio, in un locale o sui social.

L’aggiornamento rappresenta un passo avanti anche nell’archiviazione intelligente, una tendenza sempre più diffusa tra le grandi piattaforme. Per chi desidera aggiornare manualmente l’app o accedere in anteprima alle versioni rilasciate, APK Mirror resta una valida risorsa, mentre il badge del Google Play Store continua a garantire un accesso ufficiale e sicuro.