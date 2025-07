Cerchia e cerca diventa più intelligente anche in orizzontale

L’esperienza utente di Cerchia e Cerca si evolve ancora. Dopo il successo riscosso dalla funzione fin dal suo debutto, Google ha deciso di migliorarne la fruibilità anche in modalità orizzontale, una direzione finora poco esplorata. La novità arriva in modo silenzioso ma significativo, con un aggiornamento che cambia profondamente l’approccio visivo e pratico della funzione.

In precedenza, la modalità orizzontale soffriva di una gestione non ottimale degli spazi: i risultati comparivano al centro dello schermo, spesso sovrapponendosi ai contenuti selezionati. Adesso, grazie a un nuovo layout introdotto da Google, l’interfaccia mostra i risultati allineati lateralmente, in una scheda mobile a lato della porzione evidenziata. Questa soluzione migliora la leggibilità e rende l’interazione più fluida, soprattutto su schermi ampi.

Cerchia e cerca e il focus sui pieghevoli: Samsung ringrazia per il supporto

Se questa nuova gestione si adatta bene ai tablet, è sui dispositivi pieghevoli che mostra il suo pieno potenziale. Non a caso, Google ha scelto di mostrare la nuova interfaccia durante il lancio dei Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 di Samsung. Una mossa che sottolinea non solo il legame sempre più stretto tra le due aziende. Ma anche la volontà di Google di rafforzare il ruolo di Android nei dispositivi flessibili.

Cerchia e Cerca, quindi, diventa un esempio concreto di come le funzioni software possano evolversi insieme all’hardware. Sfruttandone appieno le caratteristiche. La nuova interfaccia orizzontale dovrebbe essere già in fase di distribuzione a livello mondiale. Anche se, come spesso accade, il rilascio potrebbe richiedere ancora qualche settimana. Soprattutto per raggiungere tutti i dispositivi compatibili.

C’è da dire che ormai il panorama tecnologico è sempre più orientato alla personalizzazione e alla flessibilità, Ma l’aggiornamento di Cerchia e Cerca rappresenta una piccola ma incisiva innovazione. Un segnale chiaro che Google vuole rendere l’esperienza utente più coerente, intuitiva e versatile, indipendentemente dall’orientamento dello schermo.