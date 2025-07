Autonomia auto Tesla: nuova batteria da 750 km targata LG

Un aggiornamento silenzioso, forse già in arrivo per Tesla, ma senza annunci sensazionali, solo dati omologativi che iniziano a trapelare. Tesla prepara una nuova svolta per la Tesla Model 3 e la Model Y Long Range, grazie a una batteria inedita firmata LG Energy Solution. Non si tratta di un semplice affinamento. La chimica NMC (nichel-manganese-cobalto) resta, ma tutto cambia: la capacità tocca 84,7 kWh, con un incremento di circa 5 kWh rispetto all’attuale pacco batterie, ma il fatto principale è che il peso scende a 448 kg, otto in meno. Valori importanti in un settore dove ogni chilo pesa, l’equazione è semplice: più energia, meno massa. Le implicazioni sono ovvie e cioè che l’autonomia si espande, soprattutto nei modelli a trazione posteriore. Nulla viene ancora dichiarato ufficialmente, ma i test di omologazione europei, quelli WLTP, lasciano pochi dubbi.

Fino a 750 km: la nuova era della Tesla Model 3

La Tesla Model 3 Long Range RWD con cerchi da 18 pollici raggiunge un valore inedito: 750 km di autonomia WLTP. Un salto netto, alimentato da un consumo di appena 126 Wh/km. Scegliere cerchi da 19 pollici cambia tutto: l’autonomia scende a 691 km, con un consumo di 136 Wh/km e non finisce lì. Anche la Model 3 AWD beneficia della nuova batteria, arrivando a 660 km con i cerchi da 19 pollici. La versione Performance AWD tocca i 571 km, nonostante pneumatici da 20 pollici e un consumo di 165 Wh/km. Qualcosa di simile accade alla Model Y Long Range AWD, ora accreditata di 600 km su cerchi da 20 pollici, grazie a un’efficienza migliorata: 159 Wh/km. Arriverà tutto insieme a un restyling? Verrà introdotta con la nuova Tesla Model Y Performance? O sarà tutto così silenzioso da comparire solo nel configuratore, da un giorno all’altro?

Non si intravedono grandi modifiche estetiche, tuttavia, con una batteria simile, qualcosa cambia nelle curve di ricarica? L’energia in più sarà sfruttata anche per un miglior bilanciamento tra potenza e gestione termica? I dettagli tecnici sono ancora parziali, ma l’indizio è chiaro: Tesla si muove, ancora una volta, prima degli altri. E lo fa nel modo più sottile, senza clamore. La nuova batteria da 84,7 kWh, con celle 2170 cilindriche, segna una nuova tappa. Chi sarà il primo ad accorgersene? Forse un cliente, forse un osservatore attento. Per ora, resta il fatto che qualcosa sta cambiando.