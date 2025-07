OnePlus Pad Lite è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech OnePlus ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo tablet. Ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus Pad 11 Lite, un device appartenente alla fascia entry-level del mercato. Quest’ultimo è stato annunciato sul mercato sia in versione con solo supporto Wi-Fi sia in versione con supporto alla connettività LTE.

OnePlus annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo OnePlus Pad 11 Lite

OnePlus Pad 11 Lite è il nuovo tablet del noto produttore tech ed è stato da poco annunciato ufficialmente sul mercato. Come già accennato in apertura, questo device appartiene alla fascia entry-level del mercato. Tra le caratteristiche principali, troviamo sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11 pollici e con una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel. Le cornici attorno allo schermo sono ottimizzate e soprattutto sono simmetriche tra loro.

Sul fronte è presente una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Sul retro è poi presente una singola fotocamera posteriore sempre da 5 MP. Quest’ultima è collocata in un modulo fotografico di forma circolare, proprio come sui modelli di fascia più alta. Stesso discorso per la backcover, la quale di una doppia rifinitura con tonalità più chiare e più scure.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo a bordo un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G100. A supporto sono presenti tagli di memoria comprendenti 6 o 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. La batteria montata a bordo ha una capienza pari a 9340 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ci troviamo dunque di fronte ad un tablet ideale per visionare contenuti multimediali e per la navigazione.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo tablet entry-level OnePlus Pad 11 Lite sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano nell’unica colorazione Aero Blue ad un prezzo inziale di circa 157 euro al cambio attuale.