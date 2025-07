Tesla Model Y Performance: cattura il Nürburgring passo dopo passo

Tesla continua a lavorare in silenzio, lontana dai riflettori e le ultime foto spia arrivate dal Nürburgring raccontano molto più di quanto sembri. La nuova Model Y Performance è stata avvistata ancora una volta sul circuito tedesco, terreno sacro per chi vuole plasmare la meccanica dei modelli sportivi. Pare che la silhouette resti fedele alla Tesla Model Y, eppure l’occhio allenato coglie subito le novità. Il corpo vettura si abbassa vistosamente, l’altezza da terra risulta minore rispetto alle versioni standard. Dettaglio che fa intuire un assetto completamente rivisto per garantire una dinamica di guida più reattiva, precisa, coinvolgente. Dietro si intravede uno spoiler quasi identico a quello già visto sulla Tesla Model 3 Performance, mentre il diffusore posteriore aggiunge un tocco più grintoso.

Dentro e fuori: stile sportivo e tecnica nascosta della nuova Tesla

La Tesla Model Y Performance porta con sé elementi funzionali, a partire dai nuovi cerchi da 21 pollici con design inedito che catturano lo sguardo. Dietro a quei cerchi, si intravedono le pinze dei freni rosse, firma ormai consolidata per le versioni più spinte di Tesla. Gli interni non sfuggono alla trasformazione, si parla di sedili sportivi dal profilo contenitivo più marcato, capaci di sostenere il corpo anche nelle curve più veloci, e di ritocchi mirati su plancia e rivestimenti. Dettagli sì, ma sono proprio questi a fare la differenza tra una guida normale e un’esperienza immersiva.

Il Nürburgring non viene scelto a caso come percorso, ormai è territorio di parecchi test e non solo Tesla. Ogni chilometro percorso sul circuito tedesco affina infatti la messa a punto di telaio e assetto, per portare la Tesla Model Y Performance a livelli finora inesplorati. Sul piano tecnico, Tesla mantiene il riserbo. Confermata la trazione integrale con doppio motore, caratteristica immancabile su questa versione. Tuttavia, ci si attende molto di più rispetto alla già brillante Model Y Dual Motor, capace oggi di passare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi con l’opzione “Acceleration Boost”. La Model Y Performance promette di abbattere anche quel limite, puntando a scatti ancora più brucianti e velocità massime superiori. I numeri ufficiali ancora non ci sono, ma è chiaro che Musk e Tesla non si accontentino.