Google Maps, addio ai controlli multimediali su Android: niente gestione musica durante la guida

Gli utenti che utilizzano Google Maps sul loro dispositivo Android si sono ritrovati improvvisamente senza i controlli utili per riprodurre i media direttamente dall’applicazione. Come in tanti ben sanno, grazie a questi controlli era possibile gestire applicazione come YouTube Music e Spotify, tutto direttamente da Maps e senza mai uscire dall’applicazione.

Con le versioni 25.28 stabile e 25.29 beta, questi comandi sono spariti senza alcun preavviso. Inoltre, anche le relative voci di configurazione (“Mostra controlli di riproduzione multimediale” e “App multimediale predefinita”) sono state rimosse dalle impostazioni dell’app.

Una perdita importante per chi guida

Questa funzione era diventata particolarmente utile dopo la rimozione della Modalità Guida di Assistant, eliminata da Google nei primi mesi del 2025. Proprio per questo, i comandi musicali all’interno di Maps erano rimasti l’unico strumento integrato per ascoltare musica senza distrazioni alla guida.

Fino all’ultimo aggiornamento, i controlli apparivano nella barra inferiore e offrivano copertina del brano, titolo e tasti per gestire la riproduzione, oltre al pulsante “Sfoglia” per scoprire nuovi contenuti musicali senza uscire dalla navigazione.

Google Maps, controlli ancora disponibili su iOS ma non su Android

In questo momento c’è un po’ di confusione in quanto non è ancora chiaro se questa sia una scelta definitiva o di un bug temporaneo. Stranamente, gli utenti che utilizzano iOS possono ancora servirsi di questa funzionalità, per cui è chiaro: il problema riguarda solo ed esclusivamente gli utenti Android.

Tante persone hanno espresso il loro disappunto in merito a questa situazione spiacevole che ora li costringe ad uscire dall’applicazione per utilizzare i controlli musicali. Si tratta certamente di una pratica scomoda e potenzialmente rischiosa durante la guida. Ora tutto quello che il pubblico aspetta è una dichiarazione da parte di Google proprio per capire cosa succederà. Durante i prossimi giorni ci saranno certamente aggiornamenti utili per capire il decorso di questa situazione che sembra alquanto spiacevole per chi era abituato ad utilizzare tutto ciò.