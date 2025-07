Samsung Galaxy A17 5G passa da Geekbench

Il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo questa volta al prossimo Samsung Galaxy A17 5G. Sappiamo che quest’ultimo avrà un upgrade riguardante il comparto fotografico rispetto al precedente modello. A quanto pare, però, non sarà così dal punto di vista prestazionale. Secondo i nuovi benchmark pubblicati sul noto portale Geekbench, infatti, a bordo del nuovo device ci sarà lo stesso soc del modello precedente.

Samsung Galaxy A17 5G, Geekbench rivela lo stesso soc del predecessore

In queste ultime ore il noto portale Geekbench ha rivelato il processore che ci sarà a bordo del prossimo smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A17 5G. Quest’ultimo sarà uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato e a quanto pare non avrà novità particolari in ambito prestazionale rispetto al suo predecessore.

I risultati appena pubblicati sul portale hanno infatti rivelato il soc che troveremo a bordo. Secondo quanto riportato, a bordo del nuovo device di casa Samsung ci il soc Exynos 1330. Si tratta di un processore che abbiamo già avuto modo di vedere all’opera su altri smartphone dell’azienda, tra cui i precedenti Samsung Galaxy A14 4G e Samsung Galaxy A16 5G.

Si tratta di un processore con processo produttivo a 5 nm in grado di supportare sia memoria RAM LPDDR4X sia memoria RAM LPDDR5X. Secondo i benchmark di Geekbench, il nuovo smartphone potrà contare su almeno 6 GB di memoria RAM, ma al momento non sappiamo di quale tipologia si tratti. I benchmark ci hanno poi confermato la versione del sistema operativo che troveremo a bordo. Ci sarà a quanto pare Android 15 con l’interfaccia utente One UI 7.0. Fino al suo debutto ufficiale sul mercato è comunque probabile che l’azienda adotterà a bordo il nuovo software Android 16 con l’interfaccia utente One UI 8.0.