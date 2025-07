Plus Mind, l’arrivo sulla serie OnePlus 13

Plus Mind è il nuovissimo assistente AI sviluppato da OnePlus per poter semplificare la gestione quotidiana delle informazioni. Dalla memorizzazione di contenuti alla creazione di promemoria intelligenti, tutto passa da un semplice gesto.

Finalmente i modelli OnePlus 13 e 13R si arricchiscono di un alleato digitale sempre attivo, utile e veloce.

Plus Mind, che cos’è?

OnePlus presenta il nuovo Plus Mind, uno strumento di intelligenza artificiale ideato per andare ad aiutare i clienti della serie OnePlus 13. Oltre a questo è pensato per poter gestire con molta semplicità l’enorme quantità di contenuti che si maneggiano ogni giorno. Tramite l’AI OnePlus, Plus Mind riesce addirittura a non dimenticare nulla e di archiviare, organizzare e ritrovare facilmente le diverse informazioni.

Plus Mind verrà reso disponibile a titolo gratuito tramite l’aggiornamento software in distribuzione per la serie OnePlus 13. Quest’ultimo arriverà addirittura su tutti i dispositivi OnePlus 13 e OnePlus 13R nelle prossime settimane.

Successivamente al debutto europeo su OnePlus Nord 5 a luglio, Plus Mind decide di arrivare anche sui top di gamma OnePlus. Diversa è la storia per il Nord 5, il quale possiede addirittura un tasto fisico speciale. Per quanto riguarda OnePlus 13 e 13R si attiva tramite una gesture, infatti basta scorrere verso l’alto con tre dita sullo schermo. Il gesto che permette di inviare a Plus Mind qualunque tipo di contenuto. Dopo la sua attivazione permette di analizzare subito il contenuto e consiglia azioni utili, ad esempio come salvare una data nel calendario o aggiungere un promemoria. Tutto quello che viene catturato finisce dentro Mind Space, in poche parole un nuovo spazio digitale accessibile via app oppure tramite la barra di ricerca AI.

Mind Space inoltre sfrutta l’intelligenza artificiale per poter comprendere il contenuto, generare descrizioni, parole chiave, informazioni utili e anche tradurre il testo rilevato. Piccole azioni che possono risultare utili nella vita di tutti i giorni.